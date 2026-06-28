Solapur: मंगळवेढ्यात आरोग्य लेखा विभागाचे कार्यालय सिल,5 नगरसेवकांची तक्रार

मंगळवेढा: नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाचे कामकाज कमालीचे संशयास्पद बनले असून, जंतुनाशक पावडरसह इतर साहित्यांच्या खरेदी आणि साठ्यामध्ये मोठी तफावतीवरून पावडर फिनेल,फोगिंग मशीन, एसिड यांचा अपेक्षित पुरवठा न करता बिले अदा केली तेवढे साहित्य आरोग्य विभागाच्या गोदामात न आढळल्याने तिर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या पाच नगरसेवकांनी तक्रारीवरून प्रशासनाधिकाऱ्यांनी या कार्यालयाला सिल केले.महायुती सत्तेत असणाऱ्या तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या नगरसेवकांनीच तक्रार केल्याने शहरांमध्ये खळबळ उडाली..आरोग्य विभागामार्फत शहरातील स्वच्छतेसाठी आणि आरोग्यासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या जंतुनाशक पावडर व इतर साहित्यांच्या प्रत्यक्ष साठ्यात आणि कागदोपत्री नोंदींमध्ये प्रचंड विसंगती आढळून आली. या विभागातील एकूणच कामकाजाची पद्धत संशयास्पद असून शासकीय निधीचा गैरवापर होत असल्याचा संशय लोकप्रतिनिधींना आल्याने या गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवत नगरसेवक अरुण किल्लेदार,सोमनाथ माळी,अश्विनी धोत्रे, नागर गोवे आणि प्रिती सूर्यवंशी यांनी डेडस्टॉक, स्टॉक बुक, चल आणि अचल संपत्ती रजिस्टर या सर्व महत्त्वाच्या दस्तऐवजांची वरिष्ठ पातळीवरून तातडीने कसून तपासणी करण्यात यावी,अशी मागणी मुख्याधिकाऱ्यांकडे निवेदनाव्दारे केली..Chhatrapati Sambhajinagar: मुलानंतर बापाचाही पेपर फुटला!; परीक्षेतील गैरप्रकारांचे दुष्टचक्र संपेना, गुरुजींची सरकारवर टीकेची झोड .दरम्यान कार्यालयीन अधीक्षक तृप्ती रसाळ यांनी सदर खोल्या सील केल्या यावेळी नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे आरोग्य सभापती प्रवीण खवतोडे,नगरसेवक अरुण किल्लेदार, सोमनाथ माळी, सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण गोवे गणेश धोत्रे उपस्थित होते. शहरातील प्रश्नसंदर्भात वारी परिवार ही सामाजिक संस्था सातत्याने प्रश्न सोडवण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार करत आहे मात्र प्रशासन त्यांच्या मागणीकडे सोयीस्करित्या दुर्लक्ष करत आहे अशा परिस्थितीत आता नगरसेवकांनीच लेखी तक्रार दाखल केल्यामुळे आता मुख्याधिकारी या संशयास्पद प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमणार का आणि दोषींवर काय कारवाई होणार, याकडे संपूर्ण मंगळवेढेकरांचे लक्ष लागले..Chhatrapati Sambhajinagar: मुलानंतर बापाचाही पेपर फुटला!; परीक्षेतील गैरप्रकारांचे दुष्टचक्र संपेना, गुरुजींची सरकारवर टीकेची झोड ."नगरसेवकाच्या तक्रारीवरून मुख्याधिकाऱ्यांनी आरोग्य व लेखा विभाग, सिल करण्याच्या सूचना दिल्या त्यानुसार ही कारवाई केली. तक्रार अर्जानुसार चौकशी करून त्याचा अहवाल मुख्याधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येणार आहे."-तृप्ती रसाळ, प्रशासनाधिकारी"आरोग्य विभागाकडे आवश्यक साहित्याची तातडीने खरेदी केली असून ठेकेदाराने त्याच्याकडे असलेल्या मालाचा पुरवठा केला असून उर्वरित मालाचा पुरवठा तात्काळ करणार आहे."-अनिकेत चंदनशिवे, आरोग्य निरीक्षक"आरोग्य विभागाकडे 12.5 टन पावडरची बिले अदा करण्यात आली मात्र तेवढे साहित्य आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचा संशयाने चौकशी केली असता त्यामध्ये तफावत आढळल्याने आम्ही चौकशी करण्या संदर्भात तक्रार दिली."-अरुण किल्लेदार, नगरसेवक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.