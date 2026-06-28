सोलापूर

Solapur: मंगळवेढ्यात आरोग्य लेखा विभागाचे कार्यालय सिल,5 नगरसेवकांची तक्रार

Health and Accounts Department Offices Sealed in Mangalwedha: मंगळवेढा नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागातील साहित्य खरेदी आणि साठ्यातील तफावतीवरून आरोग्य व लेखा विभागाचे कार्यालय सील करण्यात आले.
Solapur

Solapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मंगळवेढा: नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाचे कामकाज कमालीचे संशयास्पद बनले असून, जंतुनाशक पावडरसह इतर साहित्यांच्या खरेदी आणि साठ्यामध्ये मोठी तफावतीवरून पावडर फिनेल,फोगिंग मशीन, एसिड यांचा अपेक्षित पुरवठा न करता बिले अदा केली तेवढे साहित्य आरोग्य विभागाच्या गोदामात न आढळल्याने तिर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या पाच नगरसेवकांनी तक्रारीवरून प्रशासनाधिकाऱ्यांनी या कार्यालयाला सिल केले.महायुती सत्तेत असणाऱ्या तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या नगरसेवकांनीच तक्रार केल्याने शहरांमध्ये खळबळ उडाली.

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