सोलापूर

Solapur Political : मंगळवेढ्यात काँग्रेसचा पंढरपूरप्रमाणे आघाडीसोबत लढण्याचा पॅटर्न!

Municipal Election : नगरपालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात मंगळवेढा सर्वपक्षीय आघाडी निर्माण करण्यात आली असून या आघाडीतूनच काँग्रेसचे उमेदवार आघाडी करून लढणार जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे काँग्रेसने पंढरपुरातील पॅटर्न मंगळवेढ्यात राबवला.
Congress Forms Alliance Against BJP in Mangalwedha Municipal Election

Congress Forms Alliance Against BJP in Mangalwedha Municipal Election

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट करण्याच्या संदर्भात कार्यकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी खा. प्रणिती शिंदे यांनी आज मंगळवेढा दौरा केला. काँग्रेस कार्यालयात याबाबत पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली यावेळी राज्यसचिव अॅड रविकिरण कोळेकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष ॲड नंदकुमार पवार,अॅड अर्जुनराव पाटील ,चेतन नरोटे, जेष्ठ नेते बबनराव आवताडे,सुरेश कोळेकर नाथा ऐवळे, दिलीप जाधव,राजाभाऊ मेतकुटे, अशोक चेळेकर,मारूती वाकडे,तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, शिवसेनेचे तालुकाध्यक्ष तुकाराम भोजने, किसन सावजी, खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर अवताडे, मनोज माळी आयेशा शेख सिद्धेश्वर दसाडे संदीप पवार आदीसह काँग्रेस पदाधिकारी उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
political
political parties
Municipal election
Solapur
India opposition alliance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com