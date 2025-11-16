Solapur Political : मंगळवेढ्यात काँग्रेसचा पंढरपूरप्रमाणे आघाडीसोबत लढण्याचा पॅटर्न!

मंगळवेढा : नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट करण्याच्या संदर्भात कार्यकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी खा. प्रणिती शिंदे यांनी आज मंगळवेढा दौरा केला. काँग्रेस कार्यालयात याबाबत पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली यावेळी राज्यसचिव अॅड रविकिरण कोळेकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष ॲड नंदकुमार पवार,अॅड अर्जुनराव पाटील ,चेतन नरोटे, जेष्ठ नेते बबनराव आवताडे,सुरेश कोळेकर नाथा ऐवळे, दिलीप जाधव,राजाभाऊ मेतकुटे, अशोक चेळेकर,मारूती वाकडे,तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, शिवसेनेचे तालुकाध्यक्ष तुकाराम भोजने, किसन सावजी, खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर अवताडे, मनोज माळी आयेशा शेख सिद्धेश्वर दसाडे संदीप पवार आदीसह काँग्रेस पदाधिकारी उपस्थित होते..तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे यांनी सध्या मोठ्या शक्तीबरोबर लढायचे असल्यामुळे निवडणुकीत पक्षीय चिन्हावर लढावे की आघाडी करून लढावे यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी खा.प्रणिती शिंदे आपले मत जाणून घेण्यासाठी आल्या असून यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन केल्यानंतर उपस्थितानी लोकसभेला सध्या आघाडीच्या नेत्यांनी काँग्रेसला मदत करण्याची भूमिका पार पाडली..Mangalvedha Election: 'स्वबळाचा नारा देणाऱ्या खासदार प्रणिती शिंदेंचा मंगळवेढा नगरपालिका निवडणुकीकडे दुर्लक्ष'; काँग्रेस गोटात चिंतेचा सूर.त्यामुळे आपल्याला मोठे यश मिळाले मात्र त्यानंतर विधानसभेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीत मत विभागणी झाल्यामुळे त्याचा फटका बसला मात्र सध्या भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात तालुक्यात सर्वपक्षीय आघाडी झाली. त्यामुळे आपणही स्वतंत्र भूमिका मांडून निवडणूक लढवून विरोधी पक्षाला त्याचा लाभ होण्यापेक्षा आघाडीत सहभागी होऊन जास्तीत जास्त उमेदवार काँग्रेस पक्षाचे आघाडीतून लढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यावर एकमत झाले. त्यामुळे नगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेस सध्या आघाडी सोबत गेल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष देखील त्याच मार्गावर जाण्याची शक्यता असून याबाबत उद्या अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत असून दुपारनंतर चित्र स्पष्ट होईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.