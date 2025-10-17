सोलापूर

Mangalwedha Election : मंगळवेढा नगरपालिका निवडणूक,प्रारूप मतदार यादीवर 1670 हरकती

1670 Complaints : मंगळवेढा नगरपालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर १० प्रभागांतून तब्बल १६७० तक्रारी प्राप्त; छाननीसाठी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीतही काम करावे लागणार.
1670 Objections Rock Mangalwedha Draft Voter List; Staff to Work Over Diwali for Scrutiny

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : नगरपालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर दहा प्रभागातून नमुन्यात तब्बल 1670 तक्रारी प्राप्त झाल्या याशिवाय ब नमुन्यातील तक्रारीची संख्या देखील मोठी आहे त्यामुळे दिवाळीत नगरपालिकेत कर्मचाऱ्यांना मतदाराची मोहीमच राबवावी लागणार आहे.

mangalwedha
election
nagarpalika
Solapur

