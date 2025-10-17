Mangalwedha Election : मंगळवेढा नगरपालिका निवडणूक,प्रारूप मतदार यादीवर 1670 हरकती

मंगळवेढा : नगरपालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर दहा प्रभागातून नमुन्यात तब्बल 1670 तक्रारी प्राप्त झाल्या याशिवाय ब नमुन्यातील तक्रारीची संख्या देखील मोठी आहे त्यामुळे दिवाळीत नगरपालिकेत कर्मचाऱ्यांना मतदाराची मोहीमच राबवावी लागणार आहे..नगरपालिका निवडणुकीसाठी यंदा नव्याने प्रभाग निश्चित करण्यात आली असून तब्बल 10 प्रभागातून 20 नगरसेवक निवडले जाणार आहेत त्यामध्ये विधानसभेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या मतदार यादीतील चोखामेळा नगर व दामाजी नगर हद्दीतील मतदार संख्या कमी करून दहा प्रभागात तब्बल 28 हजार 736 इतकी मतदार संख्या निश्चित करण्यात आली त्यामध्ये दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेसने 2539 नावे दुबार असल्याची तक्रार प्रांतअधिकारी यांच्याकडे केली. याशिवाय काही मतदाराचे नावे दुसऱ्या प्रभागात जाणे व काही ठिकाणी अपेक्षेपेक्षा जास्त मतदार संख्या वाढवून तो प्रभाग जास्त मतदाराचा केला या कारणावरून या हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत..Crime News : अमळनेरमध्ये एटीएम कार्ड अदलाबदल करून फसवणूक! चोरट्यांनी काढले लाखो रुपये; पोलीस फुटेजच्या प्रतीक्षेत.हरकती दाखल करण्याची मुदत 13 ऑक्टोबर होती परंतु निवडणूक आयोगाने त्यामध्ये वाढ करत 17 ऑक्टोबर इतकी केली या दि. 17 आज अखेर 1670 तक्रारी प्राप्त झाल्या. याशिवाय बल्क स्वरूपात दाखल केलेल्या ब नमुन्यातील तक्रारीची संख्या ही सर्वाधिक आहे. सर्वाधिक तक्रारी प्रभाग चार मधील 839 इतक्या आहेत. आज काही ठीक आज काही प्रभागात छाननी दरम्यान वादाचे प्रसंग देखील उद्भवले आहेत त्यामुळे या तक्रारीची छाननी करून 31 ऑक्टोबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. मतदार यादीसाठी स्थळ पाहणी करावी लागणार आहे.त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना यंदाची दिवाळी त्यांना मतदाराची छाननी करण्यात जाणार आहे..प्रभाग निहाय मतदार संख्या पुढील प्रमाणेप्रभाग 1 (2308), प्रभाग 2 (2948), प्रभाग 3 (2105), प्रभाग 4( 3374) प्रभाग 5 (2368), प्रभाग 6 (3369) प्रभाग 7 (2908), प्रभाग 8 (2889) प्रभाग 9 (3138) प्रभाग 10 (3329)निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसारप्रभाग रचनेसाठी चतुसीमा आखून दिल्या आहेत जे नावे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून वास्तव्यास असलेल्या ठिकाणी त्या मतदारांची नावे समाविष्ट व्हावे.यात प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता काम करावे.सुदर्शन यादव जिल्हा अध्यक्ष भाजप युवा मोर्चा.सुरुवातीला ओळखपत्र फोटो नसलेली मतदार यादीची छाणणी करताना प्रशासनाला अडचणीला सामोरे जावे लागले मात्र आयोगाने फोटो असलेली मतदार यादी उपलब्ध करून दिली. आलेल्या हरकतीवर प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून योग्य निर्णय होईल. शिवाय काही तक्रारीवर अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यासमोर सुनावणी होऊन योग्य निर्णय होईल.सचिन मिसाळ प्रशासन अधिकारी नगरपालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.