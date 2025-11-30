सोलापूर

Mangalwedha Election : मंगळवेढ्यात ज्या टप्प्यावर थांबली तिथून पुढची निवडणूक प्रक्रिया : मदन जाधव

Mangalwedha Municipal Election Update : मंगळवेढा नगरपरिषद निवडणूक प्रक्रिया नव्याने होणार नसून, जिथे थांबली होती तिथून सुधारित कार्यक्रमानुसार पुढे राबवली जाणार आहे, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी दिली.
Mangalwedha Municipal Election Update

Mangalwedha Municipal Election Update

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : मंगळवेढा नगरपरिषदेची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया नव्याने नाही; ज्या टप्प्यावर आता प्रक्रिया थांबली होती, तिथून पुढच्या टप्प्याची निवडणूक प्रकिया नवीन सुधारित निवडणूक कार्यक्रम नुसार राबवली जाणार असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी दिली.

Loading content, please wait...
political
election
zp election
Political Controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com