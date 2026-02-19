Mangalwedha History: छत्रपतींचा ऐतिहासिक वारसा मंगळवेढेकरांनी केलाय जतन; सुमारे २५० वर्षे भोसले घराण्याचा मंगळवेढ्याशी होता संपर्क!

-हुकूम मुलाणी मंगळवेढा : हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पदस्पर्श मंगळवेढा शहराला लाभला. मंगळवेढेकरांनी त्यांच्या कर्तृत्वाचा ऐतिहासिक वारसा जतन करण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम ठेवले आहे. सुमारे २५० वर्षे भोसले घराण्याचा मंगळवेढ्याशी संपर्क झाला आहे. .Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...मालोजीराजे नंतर शहाजीराजे, छत्रपती शिवाजीराजे, छत्रपती संभाजी राजे, छत्रपती राजाराम महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती रामराजे आणि सातारा गादीचे शेवटचे छत्रपती शहाजी महाराज यांचा मंगळवेढ्याशी संपर्क झाला आहे. शिवजन्माच्या आधी काही दिवस शहाजीराजे हे मंगळवेढ्यातून मार्गस्थ झाले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मंगळवेढ्यातील किल्ल्याला पदस्पर्श झाला. शहरातील किल्ल्यामध्ये अनेक शासकीय कार्यालये कार्यरत होती. या कार्यालयाच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळत होता. मात्र किल्ल्याच्या दुरुस्तीसाठी निधी नसल्याने किल्ल्याची पडझड झाली. .मोडकळीस आलेला हा ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्याची मंगळवेढेकरांची मागणी लक्षात घेऊन ‘सकाळ’ने बातमीच्या माध्यमातून आवाज उठवला. किल्ल्याच्या दुरुस्तीसाठी आमदार समाधान आवताडे यांच्या प्रयत्नाने पुरातत्त्व विभागाकडून दीड कोटींचा निधी उपलब्ध झाला. दरवर्षी २० डिसेंबर हा दिवस मंगळवेढ्यात शिवमुक्काम दिवस म्हणून साजरा होऊ लागला. छत्रपती शिवाजी महाराज मंगळवेढा किल्ल्यात येण्यापूर्वी त्यांचे घोडदळ, पायदळ जिथे घोड्याच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय होऊ शकेल अशा ठिकाणी कृष्ण तलाव आहे त्या ठिकाणी वास्तव्य केले. तोही ऐतिहासिक कृष्ण तलावामध्ये पर्यावरण समृद्ध करण्यासाठी राहुल शहा यांच्या पुढाकारातून वृक्ष लागवडही करण्यात आली आहे. पुणे येथील मूर्तिकराकडून जवळपास ४.५ टन वजनाचा अश्वारूढ पुतळा शहरातील शिवप्रेमी चौकात उभारण्यात आला आहे..छत्रपती शिवरायांचा वारसा जतन करण्यासाठी शिवतीर्थावर सकाळी नऊ वाजता जिजाऊ वंदना, ध्येयमंत्र सादर केली जाते यातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार आणि त्यांच्या कार्याची मंगळवेढेकरांना प्रेरणा दिली जाते. हे कार्यक्रम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत.- सतीश दत्तू, अध्यक्ष, वारी परिवार, मंगळवेढा.Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.यंदाच्या जयंतीचे सुवर्ण महोत्सवी वर्षलोकसहभागामध्ये सर्वाधिक सहभाग प्रा. शिवाजीराव काळुंगे यांच्या धनश्री परिवाराने दिला. यासोबत मराठा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनीदेखील योगदान दिले. हाच ऐतिहासिक वारसा पुढे नेण्यासाठी दररोज शिवमंत्र, गीत सादर करून मंगळवेढेकरांना प्रेरणा दिली जाते. शिवाय छत्रपतींचा पदस्पर्श लाभलेल्या भुईकोट किल्ल्याचे संवर्धन, कृष्ण तलाव सुशोभीकरण तसेच प्रबोधनात्मक शिवजयंती साजरी करून वारसा जपण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.