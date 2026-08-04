Farmer Loan Waiver: मंगळवेढ्यातील 2418 शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी कर्जमाफीचा लाभ; मरवडे गावातील सर्वाधिक लाभार्थी

मंगळवेढा : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी मध्ये तालुक्यातील 2418 शेतकऱ्यांचा दुसऱ्या यादीत समावेश झाला.तालुक्यामध्ये सर्वात जास्त लाभार्थी बॅक ऑफ इंडीयाचे 1085 असून सर्वात कमी आयसीसीआयचे एका शेतकरी लाभार्थी आहे.डि.सी सी 853,महाराष्ट्र ग्रामीण बॅक 137,स्टेट बॅक ऑफ इंडीया 38 तर बॅक ऑफ महाराष्ट्र 256 शेतकऱ्याचा समावेश झाला..30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकबाकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात आला आहे त्यामध्ये या शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतची माफी मिळणार आहे.या कर्जमाफीत सर्वाधिक शेतकरी मरवडे येथील आहेत. त्याचबरोबर सलगर बुद्रुक आणि सिद्धापूर येथील शेतकऱ्यांचा देखील समावेश आहे. आधार प्रमाणीकरण करताना काही शेतकऱ्याकडे फार्मर आयडी असून देखील केवळ पोर्टलवर फार्मर आयडी दाखवत नसल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांना केवायसी करता येईना. .गावनिहाय शेतकरी संख्या पुढील प्रमाणे आंधळगाव 35 ,अकोला 108,अरळी 65, आसबेवाडी 15,उचेठाण 12, कचरेवाडी 9,खडकी 3,खुपसंगी 6,खोमनाळ 45, गणेशवाडी 13, गुंजेगाव 59, गोणेवाडी 3, घरनिकी 25, चिखलगी 17,जंगलगी 26, जालीहाळ 2, जित्ती 3, डोंगरगाव 29, डोणज 8,तांडोर 4,तळसंगी 48,तामदर्डी 13,डिकसळ 1, देगाव 2, धर्मगाव 28, दवळस 4, नंदुर दहा नंदेश्वर 9 निंबोणी 16, पडोळकरवाडी 46, पाटकळ 21, फटेवाडी 11, बठाण 78, बावची 3, बोराळे 9, ब्रह्मपुरी 30, भाळवणी 5, भालेवाडी 47, भोसे 79, मंगळवेढा 46,मरवडे 356, मारोळी 48, मल्लेवाडी 4,माचनूर 14, मानेवाडी 6, मारापुर 52, मुढवी 14, माळेवाडी 10;ममदाबाद शे. 42, ममदाबाद हु. 31,येड्राव 7,येळगी 3, रहाटेवाडी 26, रेवेवाडी 4, लक्ष्मी दहिडी ७०,लवंगी 4, लेंडवे चिंचाळे 11,लोणार 22, शिरनांडगे 66,शिवनगी ८, शेलेवाडी 29, सलगर खुर्द 32, सलगर बुद्रुक 135, सिद्धापूर 136,सोड्डी 7, हाजापूर 20, हिवरगाव ८, हुनर 50,हुलजंती 17 तर कर्जाळ,कत्राळ,जुनोनी, डिकसळ,पौट प्रत्येकी एका शेतकऱ्याचा समावेश आहे. संस्था.बँकाकडून अपेक्षित प्रतिसाद नाहीशासनाच्या कर्जमाफीत प्रसिद्ध यादीतील शंभर टक्के आधार प्रमाणीकरण व्हावे यासाठी सहकार विभागाने प्रत्येक बँकेसाठी पालक अधिकारी नियुक्त केले मात्र यामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना व पालकाधिकाऱ्याला अपेक्षित सहकार्य होत नसल्याचे समोर आले आहे. याकडे राष्ट्रीयकृत बँकांचे झोनल लेवलचे अधिकारी यात लक्ष घालतील काय असा प्रश्न या निमित्ताने विचारला जात आहे..सहकार विभागाने तालुक्यात आधार प्रमाणीकरणाठी चार पालक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली असून ते बँका व महा-ई-सेवा केंद्राला भेट देऊन शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण शंभर टक्के कसे करता येईल याकडे लक्ष देण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या.विजय वाघमारे, सहाय्यक निबंधक सहकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.