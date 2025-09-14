सोलापूर

Mangalwedha Rain : मंगळवेढ्यात सततच्या पावसाने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

Crop Damage : मंगळवेढा तालुक्यात सततच्या पावसामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून अनेक शेतकऱ्यांना विमा आणि नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागत आहे.
Mangalwedha Rain

Mangalwedha Rain

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : सकाळ वृत्तसेवा कालपासून तालुक्यात ढगाळ वातारण असल्यामुळे पावसाची संततधार सुरू असल्यामुळे खरीप पिकाचे नुकसान झाले तर मजुरीवर काम करणाऱ्यांना दिवसभर घराबाहेर पडता आले नाही. यंदाचे वर्ष शेतकऱ्याच्या दृष्टीने नैसर्गिक आपत्तीचे ठरू लागले.

