Mangalwedha News : पावसामुळे नंदुरमध्ये भर चौकात एसटी बस चिखलात अडकली

मंगळवेढा : संततधार पावसामुळे तालुक्यात शेती पिकाचे बरोबर रस्त्याचे देखील नुकसान झाले. रस्त्यावर झालेल्या चिखलामुळे मंगळवेढा आगाराची मंगळवेढा नंदुर ही बस चक्क नंदुर मध्ये बस स्थानकाजवळ चिखलात अडकली, त्यामुळे आज मंगळवेढ्यातील आठवडा बाजारासाठी जाणाऱ्या बाजारकरू, विक्रेत्यासह महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली. .गेली दोन दिवस तालुक्यात संततधार पावसाने हजेरी लावली.या पावसामुळे बाजरी,सूर्यफूल, मका, उडीद, कांदा या पिकाबरोबर डाळिंबाचे नुकसान झाले. गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वी भीमा नदीला आलेल्या पुरामुळे नदीकाठच्या 156 शेतकऱ्यांचे 102 हेक्टर वरील पिकाचे नुकसान झाले. मात्र संततदार पावसामुळे तालुक्याच्या अन्य भागात देखील नुकसान झाले..या नुकसानीकडे शासनाने अद्याप लक्ष दिले नाही विमा कंपनीने निकष बदलल्यामुळे त्या नुकसानीचा भरपाई मिळणार का ? याबाबत देखील शेतकरी वर्गातून संभ्रमाचे वातावरण आहे. काल सायंकाळी संततदार पावसामुळे मंगळवेढा आगाराची मंगळवेढा नंदुर ही बस नंदुर गावाजवळ झालेल्या चिखलामुळे रस्त्यात अडकल्यामुळे बसमधील प्रवाशांना पावसात घर गाठावे लागले ग्रामस्थांनी चिखलात अडकलेली बस काढण्यासाठी गावातील एका ट्रॅक्टरला बोलवून चिखलातून ओढून काढण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो प्रयत्न असफल ठरल्याने बस चिखलातच अडकून राहिली..आज सकाळी मंगळवेढा महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यासह शेजारच्या गावातील भाजी विक्रेत्यांचा मंगळवेढा जाणाऱ्या आज मोठ्या अडचणीला सामना करावा लागला त्या ठिकाणी पर्याय व्यवस्था नसल्यामुळे अडचणीचा सामना करावा लागणार सध्या मरवडे बायपास पासून ते नंदुरपर्यंत रस्त्यावर मोठे खड्डे आहेत हे खड्डे बुजवण्याकडे संबंधित खात्याने सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केल्यामुळे दररोज घेणे प्रवास या भागातील नागरिकांना करावा लागतो. एखाद्या नागरिकांना वैद्यकीय उपचारासाठी जाण्यासाठी या रस्त्यामुळे अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे सध्या नंदुरमध्ये भर चौकातील चिखलामुळे नागरिकांना अनेक अडचणी सामोरे जावे लागते त्यामुळे संबंधित खाते कधी जागी होणार असा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित होत आहे..मंगळवेढ्याहून नंदुरला जाण्यासाठी फक्त एसटी बसचा पर्याय आहे संबंधितांनी या भागातील रस्ते व्यवस्थित ठेवले. तर या भागातील नागरिकांना देखील ये जा करणे सोयीचे होणार आहे तरी संबंधितांनी रस्त्याची दुरुस्ती तातडीने करावी.शंकर संघशेट्टी,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.