Mangalwedha Rains : सलगर परिसरात पावसाचा हाहाकार; रस्ते बंद, पिके पाण्यात अन प्रशासन सुन्न

सलगर बुद्रुक : सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्याच्या दक्षिण भागातील सलगर बद्रुक व परिसरातील आठ ते दहा गावांमध्ये गेल्या दहा दिवसापासुन सुरु असलेल्या परतीच्या जोरदार पावसाने हाहाकार माजवला आहे..मंगळवेढा तालुक्यातील दक्षिणेकडे असलेल्या सलगर बुद्रुक,सलगर खुर्द, आसबेवाडी,लवंगी,मारोळी,जंगलगी, पौट,येळगी, शिवणगी, सोड्डी, हुलजंती आधी गावांमध्ये मागील दहा दिसापासुन परतीच्या पावसामुळे मोठे नुकसान झाले आहे..शेतात अन शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी - मागील 10 ते 15 वर्षापासून सलगर परिसरात मोठ्या पावसाने हुलकावणी दिली होती. पण चालू वर्षी परतीच्या पावसाने शेतीची दाणादाण केली आहे.गेल्या दहा दिवसापासून सकाळ,दुपार, रात्रभर पावसाने हाहाकार माजवला आहे.शेतकऱ्यांच्या शेतातील फळपिके तसेच हंगामी पिके पाण्याखाली गेली आहेत. त्यामुळे या पावसाने शेतकऱ्यांचा फायदा कमी अन नुकसान जास्त झाले आहे. काढणीला आलेला भुईमूग कुजत आहे. तूरिची पाणगळ होत आहे.डाळिंब अन द्राक्ष बागेत पाणी साचल्याने आगामी बहार धोक्यात आला आहे. त्यामूळे शेतात साचलेले पाणी पाहून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येत आहे..Madha Flood : प्रयत्न जिंकले, निसर्ग हरला; वाकाव येथे पुराच्या विळख्यातून नऊ महिन्यांच्या गरोदर महिलेला सुरक्षित दवाखान्यात पोहोचवले.रस्ते उखडले संपर्क बंद- जोरदार पावसाने ओढे,नाले,शेतातील छोटे तलाव तुडुंब भरून वाहत असल्याने वाडी वस्तीवरील लोकांचा गावाशी संपर्क तुटला आहे.वाहत्या पाण्याच्या दाबाने मुख्य रस्ते तसेच पानंद रस्ते उखडून गेले आहेत. त्यामुळे शाळकरी मुले असतील किंवा वेगवेगळ्या व्यवसायाच्या निमित्ताने गावांमध्ये ये जा करन्यासाठी शेतकरी किंवा छोटे मोठे कामगार असतील, अशा सर्वांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे..प्रशासन सुन्न अन पुढारी कोमात - येरवी या ना त्या कामाचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे पुढे करणारे गावातील पुढारी तसेच प्रशासनात काम करणारे कर्मचारी कानात बोट आणि डोळ्यावर पट्टी अशा पद्धतीने वागत आहेत. शेतकऱ्यांची पिके पाण्यात आहेत, नागरिकांना घरी जाण्यासाठीचा रस्ता पाण्यात आहे. शाळकरी मुलांना व वृद्ध अन आजारी माणसांना जीव मुठीत धरून पाण्यातून वाट काढावी लागत आहे.अशा संकटाच्या वेळेस कोणीच वाली नसल्याचे जाणकार मंडळी बोलत आहेत..द्राक्ष बागायतदार सलगर बुद्रुक-माझी दोन एकर द्राक्ष बाग गेल्या दहा दिवसापासून पाण्यात उभी आहे. पंचनामा करण्यास कोणीही फिरकले नाही. बागेत पाणी साचल्याने मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे. येणारा द्राक्ष बागेचा हंगाम वाया जाण्याची चिन्हे आहेत.--- राजकुमार तेली.शेतकरी सलगर बुद्रुक- आमच्या वाडी वस्तीवर वीस ते पंचवीस कुटुंबे आहेत. घराकडे जाणारा रस्ता ओढ्याच्या पाण्यात बुढाला आहे. शाळेला जाणारी मुले घरात आहेत. पाण्यातून वाट काढत घरी जाताना भीती वाटत आहे.प्रशासन अन गावातील पुढारी यापैकी आमची कोणाकडूनही अपेक्षा उरली नाही.--- दीपक जाधव,एकूणच निसर्गाच्या अन प्रशासनाच्या कात्रीत सापडलेल्या पर्जण्य बाधीतांणी वरून राजालाच पाऊस ण पडण्यासाठी साकडे घातले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.