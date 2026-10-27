Mangalwedha News: ‘दुष्काळात अन्न हिरावून घेऊ नका’; रेशन धान्यासाठी प्रणिती शिंदेंचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा

मंगळवेढा: मिशन सुधार अंतर्गत तालुक्यात 4777 कार्डधारकांचा धान्यपुरवठा बंद केला.ऐन दुष्काळात कार्डधारकाचे अन्न हिरावून घेऊ नका तर परिस्थितीचा विचार करून सदरचा धान्य पुरवठा पूर्ववत करावा.अशी मागणी खा.प्रणिती शिंदे यांनी केली. दामाजी चौकातून तहसील कार्यालयावर धान्यपुरवठा सुरळीत करावा या मागणीसाठी सरकारविरोधी घोषणा देत हा मोर्चा काढत धरणे आंदोलन करण्यात आले. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.त्यावेळी बोलत होत्या.यावेळी राज्यसचिव अॅड रविकिरण कोळेकर, तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, शहराध्यक्ष राहुल घुले,नाथा ऐवळे,अर्जुन पाटील, सत्तार इनामदार, ज्ञानेश्वर सोरडीकर, दत्तात्रेय खडतरे महिला तालुकाध्यक्ष आयेशा शेख,अभिमन्यू तात्या बेद्रे, बजरंग चौगुले, दामाजी सलगर, आबा पाटील, अण्णासाहेब शिरसागर, शिवदास पुजारी, सुरेश चव्हाण,महादेव साखरे सह तालुक्यातील रेशन कार्ड धारक महिला व पुरुष उपस्थित होते. .यावेळी बोलताना खा.प्रणिती शिंदे म्हणाल्या की, यंदाचा दुष्काळ तीव्र असताना ऐन दुष्काळात धान्य पुरवठा करणे हे बंद करणे हे चुकीचे आहे या सरकारला शेतकरी, नागरिक, कार्डधारकाची काळजी नाही सध्याची परिस्थितीचा विचार करतात धान्य पुरवठा पूर्ववत करावा अन्यथा जनतेसमवेत कार्यालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण होईल. अशी भूमिका यापुढील काळात घेतली जाईल..तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे म्हणाले की सध्या जनावराच्या चारा छावण्या अद्याप सुरू झाल्या नाहीत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे अशा परिस्थितीत कार्डधारकाचे धान्य पुरवठा बंद करणे हे चुकीचे आहे. यामध्ये दुष्काळी भागातील संख्या अधिक आहे किमान सद्य परिस्थितीचा विचार शासनाने करावा. यावेळी खा.प्रणिती शिंदे यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याशी याबाबत संपर्क केला..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.असता जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी याबाबत प्रत्यक्ष चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. मागण्याचे निवेदन पुरवठा निरीक्षक नवनाथ चव्हाण यांना देण्यात आले. यावेळी शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले, राज्यसचिव अॅड रवीकरण कोळेकर,अॅड दत्तात्रय खडतरे, महादेव साखरे यांची भाषणे झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.