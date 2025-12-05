सोलापूर

Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात शाळा बंद आंदोलनात 198 शाळातील 924 शिक्षक सहभागी

शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर पुकारण्यात आलेल्या शाळा बंद आंदोलनामध्ये तालुक्यातील 198 शाळांमधील 924 शिक्षक सहभागी झाले.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर पुकारण्यात आलेल्या शाळा बंद आंदोलनामध्ये तालुक्यातील 198 शाळांमधील 924 शिक्षक सहभागी झाले. आंदोलनाच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा एक दिवशीय खेळखंडोबा झाला.

