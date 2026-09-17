Mangalwedha Solapur Highway Accident: कारने दिली दुचाकीला धडक ; एक ठार; सोलापूर-मंगळवेढा महामार्गावर घटना

बेगमपूर, : मंगळवेढ्याहून सोलापूरच्या दिशेने भरधाव निघालेल्या कारने दुचाकीला मागून जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एक जण जागीच ठार झाला, तर अन्य दोघे युवक गंभीर जखमी झाले. ही घटना सोमवारी (ता. १३) रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास मंगळवेढा-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील बेगमपूर-इंचगावदरम्यान यमुना मंगल कार्यालयाजवळ घडली. .ओंकार आबासाहेब घुले (वय २४, रा. इंचगाव) असे मृताचे नाव आहे. तर चेतन सुधाकर चोपडे (वय २४, रा. इंचगाव) व राघव दयानेश्वर ताटे (वय २३, रा. सोहाळे) अशी अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या युवकांची नावे आहेत. ओंकार घुलेसह चेतन व राघव हे मित्र जेवणासाठी बेगमपूर येथे आले होते. जेवण करून ते दुचाकीवरून (क्र. एमएच १३/ईयू ०१२०) गावी परतत होते. .दरम्यान, मंगळवेढ्याहून सोलापूरच्या दिशेने भरधाव व अनियंत्रित वेगाने निघालेल्या कारने (एमएच १२/एफयू २९२९) इंचगावच्या दिशेने निघालेल्या दुचाकीला मागून जोरदार धडक दिली. यामुळे दुचाकीवरील ओंकार घुले हा दूरवर रस्त्यावर फेकला गेल्याने गंभीर जखमी होऊन जागीच ठार झाला. तर चेतन चोपडे व राघव ताटे हे गंभीर जखमी झाले..दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाने रुग्णवाहिकेतून त्यांना उपचारासाठी तत्काळ सोलापूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. अपघातग्रस्त कारमधील रविराज मस्के (वय २४), जुबेर मुलाणी (वय २४) व नवाज मुलाणी (वय ३८, सर्व रा. सांगोला) हे मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे व कारमध्ये दारूचे बॉक्स आढळून आल्याचे महामार्ग प्रशासनाने सांगितले. सदर घटनेची कामती पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.