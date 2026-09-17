सोलापूर

Mangalwedha Solapur Highway Accident: कारने दिली दुचाकीला धडक ; एक ठार; सोलापूर-मंगळवेढा महामार्गावर घटना

Solapur Highway Accident: मंगळवेढा-सोलापूर महामार्गावर भरधाव कारने दुचाकीला मागून धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात एक जागीच ठार झाला, तर दोन युवक गंभीर जखमी झाले.
Mangalwedha Solapur Highway Accident

Mangalwedha Solapur Highway Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बेगमपूर, : मंगळवेढ्याहून सोलापूरच्या दिशेने भरधाव निघालेल्या कारने दुचाकीला मागून जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एक जण जागीच ठार झाला, तर अन्य दोघे युवक गंभीर जखमी झाले. ही घटना सोमवारी (ता. १३) रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास मंगळवेढा-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील बेगमपूर-इंचगावदरम्यान यमुना मंगल कार्यालयाजवळ घडली.

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