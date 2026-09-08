Maratha reservation protest: मंगळवेढ्यात मराठा आरक्षणासाठी शाळकरी मुलांचा तहसीलवर ठिय्या; ‘आरक्षण मिळू दे, आमचे भविष्य फुलू दे’

मंगळवेढा : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी संघर्षयोद्धा मनोजदादा जरांगे पाटील यांनी गेल्या अकरा दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. सरकारने यावर अद्याप तोडगा काढला नसल्यामुळे मराठा आरक्षण मिळू दे आमचे भविष्य फुलू दे, आमच्या मागण्या मान्य करा नाहीतर खुर्च्या खाली करा, माझं भविष्य घडवायचं आहे मराठा आरक्षण मिळवायचं असे फलक हातात घेऊन शहरातील मराठा समाजातील शाळकरी विद्यार्थ्यांनी तहसील कार्यालयात दोन तास ठिय्या मांडला. यावेळी देण्यात आलेल्या घोषणेमुळे तहसील कार्यालयाचा परिसर दणाणून गेला शेवटी प्रभारी तहसीलदारांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले..शासनाने मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या तातडीने मान्य करून मनोजदादा जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवावे, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी शिवतीर्थ ते तहसील कार्यालय दरम्यान मोर्चा काढण्यात आला..यावेळी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते. विद्यार्थ्यांनी तहसील कार्यालय परिसरात ठिय्या आंदोलन करत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. “मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे”, “मनोजदादा जरांगे पाटील आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है”, “आरक्षण आमच्या हक्काचे” अशा विविध घोषणा देत विद्यार्थ्यांनी आपला आक्रोश व्यक्त केला..मोर्चानंतर प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या तसेच मराठा समाजाच्या भवितव्याचा गांभीर्याने विचार करून आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा आणि मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य करून त्यांचे आमरण उपोषण सोडवावे, अशी मागणी निवेदनातून केली..“आमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा,” अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी यावेळी मांडली. आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करण्यात आले असून, शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा उपस्थित विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.