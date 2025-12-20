सोलापूर

Solapur Crime : घरगुती वादातून मुलाने केला वडिलांचा घात; वन्यप्राणी हल्ल्याचा बनाव करत लपवला होता गुन्हा!

Son Kills Father : घरगुती वादातून जन्मजात मुलाने वडिलांचा दगडाने खून करून वन्यप्राणी हल्ल्याचा बनाव केला. मंगळवेढा पोलिसांच्या तत्पर तपासामुळे काही तासांतच सत्य उघडकीस आले.
Son Tried to Mislead Police with Wild Animal Attack Story

Son Tried to Mislead Police with Wild Animal Attack Story

esakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : घरगुती कारणाचा राग मनात धरून जन्मजात या मुलाने वडिलांचा डोक्यात दगड घालून खून केल्याची घटना तालुक्यातील डोणज येथे घडली. मात्र या प्रकरणात मुलाने वडिलांचा वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचा बनाव केला मात्र पोलिसांनी काही क्षणात या घटनेचा तपास लावत मुलास ताब्यात घेतले. या प्रकरणातील सविस्तर हकीकत अशी की महादेव कुसाप्पा पुजारी वय 70 हे जमिनीची वाटणी करू देत नाहीत. व जनावरे शेतातील पिकात गेल्यावर गेल्याच्या कारणाने भांडण करतात व घरात पुरेशी पाणी भरू देत नाहीत.

Loading content, please wait...
crime
attack
mangalwedha
police case
family dispute
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com