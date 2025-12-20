Solapur Crime : घरगुती वादातून मुलाने केला वडिलांचा घात; वन्यप्राणी हल्ल्याचा बनाव करत लपवला होता गुन्हा!

मंगळवेढा : घरगुती कारणाचा राग मनात धरून जन्मजात या मुलाने वडिलांचा डोक्यात दगड घालून खून केल्याची घटना तालुक्यातील डोणज येथे घडली. मात्र या प्रकरणात मुलाने वडिलांचा वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचा बनाव केला मात्र पोलिसांनी काही क्षणात या घटनेचा तपास लावत मुलास ताब्यात घेतले. या प्रकरणातील सविस्तर हकीकत अशी की महादेव कुसाप्पा पुजारी वय 70 हे जमिनीची वाटणी करू देत नाहीत. व जनावरे शेतातील पिकात गेल्यावर गेल्याच्या कारणाने भांडण करतात व घरात पुरेशी पाणी भरू देत नाहीत..या कारणाचा राग मनात धरून मुलगा काशिनाथ महादेव पुजारी वय 40 वेळा अमावश्या निमित्ताने शेतात पुजा करून जात असताना काल सायंकाळी पाच ते रात्री साडेसातच्या दरम्यान गावातील अशोक मलगोंडे यांच्या पडीक शेत जमिनी जवळ दबा धरून बसलेल्या मुलाने पाठीमागून डोक्यात दगड घातला.यात वडिलांचा जागीच मृत्यू झाला. .Pune Crime : कदमवाक वस्तीतील जयश्री एक्झिक्युटिव्हवर लोणी काळभोर पोलिसांचा बनावट गिऱ्हाईक पाठवून छापा; दोन महिलांची सुटका!.दरम्यान आजोबा घरी परत का आले नाही असा इतर नातेवाईकांनी शोध घेत आले असता ते मृत असल्याचे दिसून आले घटनेनंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ.बसवराज शिवपुजे, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे, पोलीस उपनिरीक्षक नागेश बनकर हे पोलीस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले या प्रकरणात आपल्या वडीलाचा वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचे सांगितले त्यानंतर तात्काळ पोलिसांनी वन्य विभागाला घटनास्थळी पाचारण केले. मात्र पोलिसांनी मृतदेहाची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता त्यावेळेला वेगळा संशय जाणवला. .व शेजारच्या काही अंतरावरील दगड उपसल्याचे लक्षात आले. खुनाचा संशय वाटल्याने तात्काळ तपासाची सूत्रे फिरवत मुलाची कसून तपास केला असता त्याने घरगुती कारण सांगत वडिलांचा खून केल्याची कबूल दिले व त्याला पोलिसांनी तात्काळ ताब्यात घेतले. आज मंगळवेढा न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने 26 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.