Solapur News: ऊसाला प्रतिटन ४२०० रुपये दर द्या; उजनीच्या पाण्याच्या प्रश्नावरही शेतकरी आक्रमक, उद्या मोर्चा

मंगळवेढा: दुष्काळामुळे उजनीतील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवल्याने तालुक्यातील भीमकाठची हजारो हेक्टर ऊसशेती धोक्यात आल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला. अशातच, कोल्हापूरमधील यशस्वी ऊसदर आंदोलनाच्या धर्तीवर प्रतिटन ४२०० रुपये दर मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या जनजागृती मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने उद्या (सोमवारी) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा धडकणार आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...नदीकाठच्या ऊस उत्पादक शेतकरी वेळेवर पाण्याची पाळी न सोडल्याने व वीजपुरवठा वारंवार खंडीत केल्याने हवालदिल झाले. पीक वाचवणे कठीण झाले.अगदी हिच परिस्थिती दक्षिण भागात म्हैसाळच्या पाण्याबाबत आहे.ऊस उत्पादनासाठी मोठे कष्ट घेवूनही साखर कारखानदारांकडून योग्य दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. .या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते सचिन पाटील, जिल्हा संघटक युवराज घुले, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अॅड राहूल घुले, तालुकाध्यक्ष श्रीमंत केदार, माजी तालुकाध्यक्ष अनिल बिराजदार, शंकर संगशेट्टी, रणजीत पवार सह कार्यकर्तेनी फिरून तालुक्यात रान ऊठवले वतीने तालुक्यातील मुढवी,उचेठाण, बठाण, ब्रह्मपुरी, नंदुर,अरळी,बोराळे,मरवडे, सिद्धापुर येथे जनजागृती सभेस शेतकऱ्याचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.तालुक्यात चार साखर कारखाने असून दामाजी वगळता इतर तीन खासगी साखर कारखान्याकडे को-जन ,डिस्टलरीज असे प्रकल्प आहेत.तरीही दरवर्षी दरासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. साखर कारखानदारानी केलेल्या अन्यायाविरुध्द पुर्ण ताकतीने मोर्च्यात सामिल होणार आहेत..मोर्चाच्या प्रमुख मागण्याहमीभाव: कोल्हापूरच्या धर्तीवर उसासाठी प्रतिटन ४२०० रुपये दर तात्काळ जाहीर करावा.पहिला हप्ता 3500 रू द्यावा.शेतीसाठी पाणी: नदीकाठची उभी ऊसशेती वाचवण्यासाठी उजनी धरणातून शेतीसाठी आवर्तन सोडण्याबाबत तातडीने योग्य तो निर्णय घ्यावा. नुकसान भरपाई: पाणीटंचाईमुळे ज्या शेतकऱ्यांचे ऊस पीक जळून गेले, त्यांचे पंचनामे करून शासनाने तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करावी..गेल्या वर्षांपासून नदीला पाणी आणि वीज नसल्याने शेतकरी नाईलाजाने कारखान्याला ऊस घालत आहे याचाच गैरफायदा घेऊन कारखानदार 15 दिवसात बिल द्यायचे असताना गाळप चालु होऊन 1 महिना झालं तरी बिल जाहीर करायला तयार नाहीत. ऊद्या होणाऱ्या मोर्च्यात राजु शेट्टी यांनी आदेश दिले तर कारखानदांराशी दोन हात करायला तयार आहेअनिल बिराजदार शेतकरी सिद्धापूर.दुष्काळी परिस्थितीमुळे गेल्या दोन वर्षात ऊस उत्पादकाचे कंबरडे मोडले कारखानदारांनी त्यांना दिलासा दिला नाही.सोलापूरच्या मोर्चासाठी नदीकडच्या शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिल्यामुळे भविष्यात दरासाठी कारखानदाराशी शेतकऱ्यासमवेत आंदोलन करूश्रीमंत केदार तालुकाध्यक्ष शेतकरी संघटना.Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...198 कोटीचे कर्ज डोक्यावर घेत कोणताही उपपदार्थ निर्मितीचा प्रकल्प नसताना दामाजी कारखान्याने ऊस उत्पादकांना घातलेल्या उसाची देयके वेळेत अदा करण्याची भूमिका संचालक मंडळाने बजावली.शिवानंद पाटील अध्यक्ष दामाजी शुगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.