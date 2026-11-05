Solapur News: दिवाळीच्या तोंडावर मंगळवेढ्यात अन्न भेसळ विभागाची धाड! गुजरातहून आलेला ४५० किलो खवा जप्त; अन्य खाद्यपदार्थही ताब्यात

मंगळवेढा: दिवाळीच्या तोंडावर अन्न भेसळ विभागाने शहरात केलेल्या कारवाईत दामाजी चौकातील एका खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या दुकानावर टाकलेली धाडीत गुजरात वरून आलेल्या 450 किलो खवासह अन्य खाद्यपदार्थ तपासणीसाठी अन्न भेसळ विभागाचे गणेश कदम या जप्त केले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...दिवाळीच्या तोंडावर यंदा दुष्काळाचे सावट आहे अशा परिस्थितीत शासनाने शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांचे अनुदान त्याचबरोबर मुख्यमंत्री लडकी बहीण योजना, संजय गांधी व श्रावणबाळ योजनेचे अनुदान जमा झाल्यामुळे तालुक्यामध्ये कालपर्यंत थंड असलेली बाजारपेठ सध्या पैसे उपलब्ध झाल्याने हालचाल दिसू लागली. अशा परिस्थितीत अनेकांनी दिवाळी सणासाठी खाद्यपदार्थ तयार करण्याऐवजी तयार खाद्यपदार्थ घेण्यावर देखील भर ठेवला..तर काही राजकीय नेते व इतर मान्यवर, संस्थांनी आपल्या खातेदारांना दिवाळी भेट देण्यासाठी तयार खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या दुकानदारांना ऑर्डर देखील देऊन ठेवल्या अशा परिस्थितीत ऐन दिवाळी सणावर अन्न भेसळ विभागाने टाकलेल्या धाडीत गुजरातहून आलेला 450 किलो खवा त्याचबरोबर त्या दुकानात विक्रीसाठी असलेला फरसाणा, चकली, कलाकंद, चिवडा हे पदार्थ देखील जप्त करण्यात आले. .Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...त्यामुळे शहर व तालुक्यातील नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या विक्रेत्यावर अन्नभेसाळ विभागाने दिवाळीपूर्वी टाकलेल्या धाडीमुळे खळबळ उडाली आहे त्यामुळे नागरिकाकडून या कारवाईचे स्वागत होत असले तरी अन्नभेसळ विभागाने तालुक्यातील खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या सर्व दुकानाची चौकशी करावी अशी मागणी आता समोर येऊ लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.