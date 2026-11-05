सोलापूर

Solapur News: दिवाळीच्या तोंडावर मंगळवेढ्यात अन्न भेसळ विभागाची धाड! गुजरातहून आलेला ४५० किलो खवा जप्त; अन्य खाद्यपदार्थही ताब्यात

Mangewedha Shop Raided Over Food Safety Ahead of Diwali: दिवाळीच्या मिठाई खरेदीपूर्वी महत्त्वाची बातमी! मंगळवेढ्यात दुकानावर धाड, ४५० किलो खवा ताब्यात
Gujarat Khoya Seized in Mangewedha as Food Safety Department Raids Shop Ahead of Diwali Festival in Maharashtra

Gujarat Khoya Seized in Mangewedha as Food Safety Department Raids Shop Ahead of Diwali Festival in Maharashtra

esakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा: दिवाळीच्या तोंडावर अन्न भेसळ विभागाने शहरात केलेल्या कारवाईत दामाजी चौकातील एका खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या दुकानावर टाकलेली धाडीत गुजरात वरून आलेल्या 450 किलो खवासह अन्य खाद्यपदार्थ तपासणीसाठी अन्न भेसळ विभागाचे गणेश कदम या जप्त केले.

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