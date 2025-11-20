सोलापूर

Solapur Election : अर्ज छाननीत पाच तासांचा थरार; कोंडूभैरी आणि कदम यांच्या भूमिकेवर नगराध्यक्ष निवडीचे समीकरण अवलंबून!

Nomination Dispute : मंगळवेढा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत हरकतींच्या सुनावणीमुळे चुरशीचे वातावरण निर्माण झाले असून नगराध्यक्षपदासाठी कोंडूभैरी व कदम यांच्या भूमिकेवर विजयाचे गणित अवलंबून आहे.
Intense Scrutiny of Nominations Sparks Heated Political Atmosphere

Intense Scrutiny of Nominations Sparks Heated Political Atmosphere

हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : नगरपालिकेच्या निवडणुकीत अर्जाच्या छाननी दरम्यान परस्परविरोधी घेतलेल्या हरकतीमुळे व सुनावणीस लागलेला पाच तास वेळ पाहता निवडणूक चुरशीची होणार हे मात्र नक्की,मात्र नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारातील राष्ट्रवादी (श.प) शुभांगी कौडूभैरी व अपक्ष प्रा. तेजस्विनी कदम यांचे आव्हान आहे या दोघांच्या भूमिकेवर प्रा. सुजाता जगताप व सुनंदा आवताडे यांच्यात विजयाचे गणित अवलंबून आहे. अर्ज मागे घेण्याचा उद्या शेवट दिवस असून आज प्रभाग एक मधील बाळासाहेब साळुंखे व प्रभाग पाच मधील निलेश सूर्यवंशी हे दोन आज मागे घेण्यात आले.

