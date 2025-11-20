Solapur Election : अर्ज छाननीत पाच तासांचा थरार; कोंडूभैरी आणि कदम यांच्या भूमिकेवर नगराध्यक्ष निवडीचे समीकरण अवलंबून!

मंगळवेढा : नगरपालिकेच्या निवडणुकीत अर्जाच्या छाननी दरम्यान परस्परविरोधी घेतलेल्या हरकतीमुळे व सुनावणीस लागलेला पाच तास वेळ पाहता निवडणूक चुरशीची होणार हे मात्र नक्की,मात्र नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारातील राष्ट्रवादी (श.प) शुभांगी कौडूभैरी व अपक्ष प्रा. तेजस्विनी कदम यांचे आव्हान आहे या दोघांच्या भूमिकेवर प्रा. सुजाता जगताप व सुनंदा आवताडे यांच्यात विजयाचे गणित अवलंबून आहे. अर्ज मागे घेण्याचा उद्या शेवट दिवस असून आज प्रभाग एक मधील बाळासाहेब साळुंखे व प्रभाग पाच मधील निलेश सूर्यवंशी हे दोन आज मागे घेण्यात आले. .त्यामुळे सदस्य पदासाठी तब्बल 138 अर्ज आखाड्यात शिल्लक आहेत. सुनंदा अवताडे, प्रणाली अवताडे, सुजाता जगताप, मनीषा मिटकरी यांच्या अर्जावरील हरकतीच्या निकालासाठी नगरपालिका परिसरात परस्परविरोधी गटाचे उमेदवार व त्यांचे समर्थक तब्बल पाच तास ठाण मांडून होते. रात्री दहा वाजता सर्व अर्ज मंजूर होताच उमेदवारासह समर्थकानी सुटकेचा विश्वास टाकला. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे अनिल सावंत यांनी घेतलेली घेतलेली मतेच भगीरथ भालके यांच्या पराभवाला व आ.समाधान अवताडे यांच्या विजयाला करणीभूत ठरली. अशा परिस्थितीत नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत सध्या तिर्थक्षेत्र विकास आघाडी कडून सुनंदा अवताडे व भारतीय जनता पार्टी कडून सुजाता जगताप हे दोन प्रमुख उमेदवार आहेत परंतु यांच्या विजयासाठी सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडून शुभांगी कोंडूभैरी यांचा तर अपक्ष उमेदवार प्रा. तेजस्वी कदम यांचा अर्ज आहे त्यामुळे या दोघांची भूमिका यांच्यातील विजयासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे..अंबरनाथमध्ये उमेदवारांची दाणादाण. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार त्याने सदस्य पदासाठी तेरा आणि नगराध्यक्ष पदासाठी एक उमेदवार उतरवला आहे संपूर्ण जागेवर उमेदवार उतरले असते तर ते देखील या शर्यतीमध्ये आली येऊ शकले असते. नगरपालिकेच्या निवडणुकीत सर्वात कमी अर्ज प्रभाग चार मध्ये फक्त परस्परविरोधी 4 आहेत. सध्या सर्वच पक्षाकडून अपक्ष उमेदवारांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू झाले त्यामुळे यातील कोण गळाला लागते हे उद्या स्पष्ट होणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षाकडून उमेदवारीची निवड करताना आर्थिक क्षमता व जातीय समीकरणाची सांगड घालण्यात आली आहे त्यामुळे सामाजिक काम करणाऱ्या उमेदवाराचा दोन्ही गटाकडून विचार न झाल्यामुळे त्यांनी अपक्ष निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्याचा मार्ग निवडला..आखाड्यामध्येशुभांगी कोंडूभैरी (राष्ट्रवादी श.प), सुजाता जगताप (भाजप),सुनंदा अवताडे, तर अपक्ष म्हणून तेजस्विनी कदम, प्रणाली अवताडे,माधवी किल्लेदार, क्रांती दत्तू,अरुणा माळी, सुवर्णा चेळेकर.राजामती कोंडुभैरी, माधुरी कट्टे, संगीता कट्टे, राजश्री चेळेकर,प्रभाग निहाय उमेदवार पुढीलप्रमाणेप्रभाग 1:- रिजवाना तांबोळी, अनिता नागणे, करण नागणे, संतोष नागणे,येताळा भगत,आशा मेटकरी, प्रतीक्षा मेटकरी,अंजुम सय्यद,प्रभाग 2 :- नागर गोवे, प्रवीण गोवे, शारदा जावळे, अश्विनी मुरडे, प्रमोद सावंजी, समाधान हेंबाडे,प्रभाग 3 :- विद्यागौरी अवघडे, सुनीता अवघडे, संध्या अवघडे,सिमा आयवळे, सोमनाथ अवताडे, अरुणा खवतोडे, अश्विनी खाडे, कलावती खंदारे,भारत नागणे, निकिता खंदारे,तेजस्विनी खांडेकर,भारत नागणे,तात्यासाहेब पाटीलप्रभाग 4 :- विजया गुंगे चंद्रकांत घुले स्नेहल घुले राहुल वाकडेप्रभाग 5 :- माधवी किल्लेदार ,संध्या कोंडुभैरी, मच्छिंद्र चव्हाण, संगीता जावळे, राहुल टाकणे, रंजना पवार, अनिल बोदाडे, सोनम मुढे, मोहम्मदमुस्तफा मुलाणी, प्यारेलाल सुतार, प्रीती सूर्यवंशी, ध्रुवकुमार हिरेमठप्रभाग 6 :- रुकसाना जमादार, संतोष जाधव,संजय नलवडे, देवदत्त पवार,गौरीशंकर बुरकुल, अनिल बोराडे, कमल मुद्गुल, सुहास मुद्गुल, मनीषा मेटकरीप्रभाग 7 :- सुरेश कट्टे,निवृत्ती कदम, तुकाराम कुदळे, चंद्रशेखर कोंडूभैरी, शुभम चव्हाण, महादेव जाधव, अश्विनी धोत्रे, महादेव धोत्रे, सुनीता पवार,बालाजी माळी, सोमनाथ माळी, शशिकला मुद्गुल प्रभाग 8 :- राजामती कोंडुभैरी, सावित्रीबाई कोंडुभरी, मीनाक्षी कोंडूभैरी, सुलेमान तांबोळी, महादेव धोत्रे, सूर्यकांत पवार, निलेश सूर्यवंशी,शरयू हजारे ,शोभा हजारे, सोमनाथ हुशारेप्रभाग 9 :- रुबीनाबी इनामदार, मुजमील काझी, प्रशांत गायकवाड, तरुनुमम दारूवाले,नंदा नाईकवाडी, पांडुरंग नाईकवाडी, माधुरी पवार, रेश्मा बेंद्रे, अनिता भोसले, गौसिया मुजावर, यादव प्रशांत,शोभा हजारेप्रभाग १० :- गुलनाज काझी, तस्किननुरी काझी, सायरा काझी, प्रवीण खवतोडे, सीमा बुरजे, विक्रम शेवडे.Solapur News: '१५ दिवसांत केला प्रलंबित १७ हजार दाखल्यांचा निपटारा'; जन्म-मृत्यू विभागात कर्मचारी वाढवून, सुट्या रद्द करून कामात आणली गती .उमेदवारीसाठी 20 ते 25 लाखाची तयारी दाखवा तरच उमेदवारी व नगराध्यक्षासाठी 2 ते 3 कोटींची तयारी करा अशी चर्चा आहे अशी परिस्थिती असल्यास ते निवडून आल्यानंतर नगरपालिकेत काय करतील. याला जबाबदार मतदार देखील आहेत कारण तेच म्हणत आहेत आमच्या मताला हजार रुपये मिळाले पाहिजेत यामध्ये नोकरदार व सुशिक्षितवर्ग यांचे प्रमाण आहे त्यामुळे जसा मतदार तसा उमेदवार म्हणण्याची वेळ आली.जे पाच वर्षे झाले समाजकार्याच्या माध्यमातून लोकांची विविध प्रश्न सोडवत आहेत अशा लोकांना संधी न देता सर्वच पक्ष जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत व साम-दाम-दंड-भेद या मार्गाचा अवलंब करू शकतात त्यांनाच उमेदवारी देण्याची भाषा करत आहेत हे लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय घातक आहे आता लोकशाहीची व्याख्या बदलून श्रीमंतांनी श्रीमंतांसाठी चालवलेली ती श्रीमंतशाही आहे असे वाटू लागले. - सतीश दत्तू एक जागरूक मतदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 