Manglwedha Election : नगरपालिकेचा कारभार चालवताना पतीचा हस्तक्षेप होईलच कसा?– भाजप उमेदवार सुप्रिया जगताप!

मंगळवेढा : मंगळवेढा नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यापूर्वी मी अर्थशास्त्र विषयातून उच्च पदवीधर असून शिवाय सात वर्ष अध्यापनात काम केल्यामुळे जमा खर्चाचे ज्ञान चांगले अवगत आहे त्यामुळे संधी मिळाल्यास नगरपालिकेचा कारभार करताना पतीचा हस्तक्षेप होण्याचा प्रश्न येतोच कुठे ? असा प्रश्न भाजपच्या उमेदवार सुप्रिया जगताप यांनी केला..नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात त्यांनी महिला संमवेत होम टू होम रॅलीतून भेटी दिल्या त्या भेटीदरम्यान त्या माध्यमाशी बोलत होत्या.त्या म्हणाल्या की, केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे शिवाय स्थानिक आमदार देखील भाजपचे आ.समाधान आवताडे असल्यामुळे आतापर्यंत शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आला.शिवाय शासनाने ही महिलासाठी अनेक योजनाकडून निधी दिला.त्यातून शहरात आतापर्यंत अनेक चांगली कामे झाली..Pune Municipal Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी मनसेकडे तरुणांची गर्दी; ५०० इच्छुकांच्या मुलाखती!.आणि चांगले काम करणाऱ्याच्या मागे नागरिक आहेत पण विरोधकाचे काम हे टीका करण्याचे आहे. सध्या शहरात दररोज पाणीपुरवठा दिवाबत्तीसह हद्दवाढीचा व भूमिगत गटारीचा प्रश्न मोठा आहे.हद्दवाढ केल्यास तर वंचित नागरिकांना मूलभूत सुविधा देता येणार आहेत.माजी नगराध्यक्षा अरूणा माळी यांना काम करू न दिल्याच्या आरोपावर त्या म्हणाल्या की एकट्या अजित जगताप यांची तक्रार नव्हती तर इतर 14 नगरसेवकांनी तक्रार केली होती वास्तविक पाहता पालिकेच्या विकास कामात त्यांच्या पतीचाच अधिक हस्तक्षेप असल्यामुळे त्या नगरसेवकांनी तक्रार केली आहे त्यामुळे दुसऱ्याच्या पतीवर केलेले आरोप चुकीचे व निराधार आहेत. .माझे बालपण पुणे येथे झाले आणि लग्नानंतर मंगळवेढ्यात आले घरच्यांच्या पाठबळामुळे मी शिकले.शहरातील महिलांसाठी काम करण्याची माझी तडफड होती.त्यासाठी श्रीराम फाउंडेशनच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबवले. याशिवाय समृद्धी पतसंस्थेच्या माध्यमातून गोरगरीब महिलांना कमी व्याजाने आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले.श्रीराम मार्ट हा मॉल करताना पंढरपूर अर्बन बँक व धनश्री च्या मदतीतून कर्जातून केलेली गुंतवणूक आहे त्याची जबाबदारी मी स्वतः सांभाळत आहे. त्यातून शहरातील ग्राहकांना कमी दरात चांगल्या प्रतीचा माल देताना इथल्या बेरोजगारांना काम देण्याचे देखील काम केले.त्यामुळे शहरवासीयाकडून माझ्या नेतृत्वाखालील अन्य महायुतीच्या नगरसेवकाला संधी मिळाली नगरपालिकेचा कारभार स्वतः पण सक्षमपणे करून दाखवू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.आ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.