सोलापूर

Manglwedha Election : नगरपालिकेचा कारभार चालवताना पतीचा हस्तक्षेप होईलच कसा?– भाजप उमेदवार सुप्रिया जगताप!

Local Body Elections : मंगळवेढा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवार सुप्रिया जगताप यांनी स्वतंत्र आणि सक्षम प्रशासनाचा विश्वास व्यक्त केला आहे. महिला सक्षमीकरण, शहर विकास आणि मूलभूत सुविधांवर त्यांनी भर दिला.
Supriya Jagtap Rejects Allegations of Husband’s Interference

Supriya Jagtap Rejects Allegations of Husband’s Interference

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : मंगळवेढा नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यापूर्वी मी अर्थशास्त्र विषयातून उच्च पदवीधर असून शिवाय सात वर्ष अध्यापनात काम केल्यामुळे जमा खर्चाचे ज्ञान चांगले अवगत आहे त्यामुळे संधी मिळाल्यास नगरपालिकेचा कारभार करताना पतीचा हस्तक्षेप होण्याचा प्रश्न येतोच कुठे ? असा प्रश्न भाजपच्या उमेदवार सुप्रिया जगताप यांनी केला.

Loading content, please wait...
Bjp
mangalwedha
Maharashtra Politics
Solapiur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com