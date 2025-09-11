सोलापूर

Manglwedha Politics : मंगळवेढ्यात काँग्रेसची निवडणूक तयारी आणि आव्हानांचा आढावा

Local Elections 2025 : मंगळवेढ्यात स्थानिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खा. प्रणिती शिंदे यांच्यावर गावांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे तीव्र टीका, काँग्रेस पक्षात समन्वयाचा अभाव आणि राष्ट्रवादीची भूमिका अजूनही धूसर!
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढू अशी ग्वाही देणाऱ्या खा.प्रणिती शिंदे यांनी मात्र तालुक्यातील बहुतांश गावातील प्रश्नाकडे पाठ फिरवल्याने आगामी निवडणुकीला कशा सामोरे जाणार असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

