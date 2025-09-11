Manglwedha Politics : मंगळवेढ्यात काँग्रेसची निवडणूक तयारी आणि आव्हानांचा आढावा

मंगळवेढा : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढू अशी ग्वाही देणाऱ्या खा.प्रणिती शिंदे यांनी मात्र तालुक्यातील बहुतांश गावातील प्रश्नाकडे पाठ फिरवल्याने आगामी निवडणुकीला कशा सामोरे जाणार असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. .स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या प्रशासकीय तयारी सुरू असून प्रभाग रचना अंतिम झाले असून राजकीय नेत्यांचे लक्ष हे आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे अशा परिस्थितीत भारतीय जनता पार्टीने आपल्या पक्ष बांधणीला गती दिली. दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाची भूमिका अजून स्पष्ट झाली नाही त्यामध्ये पदाधिकारी बदलाची वारे चर्चेत असले तरी प्रत्यक्षात कोणत्याही हालचाली त्यामध्ये दिसत नाहीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचा प्रभाव हा अतिशय नगण्य आहे त्यामुळे काँग्रेस तालुक्यात मजबूत असला तरी त्यामध्ये सध्या पक्ष नेतृत्वाकडूनच योग्य समन्वयाचा अभाव दिसत आहे. .लोकसभा निवडणुकीत सोबत असलेले अनेक ज्येष्ठ खासदारांच्या दौऱ्यात दिसत नाहीत सध्या अंतरावर थांबले आहेत भाजपचे दोन खासदारानी सलग दोन टर्म मतदारांशी संपर्क ठेवण्यात कमी पडल्यामुळे यांचा सोलापूर लोकसभा निवडणुकीत परिवर्तन झाले यामध्ये पंढरपूर, मंगळवेढा, मोहोळ तालुक्यातील मतदाराची भूमिका निर्णायक ठरली अशा परिस्थितीत त्यांनी पंढरपूर मतदार संघात मिळालेल्या मताधिक्याच्या जोरावर पंढरपूर विधानसभेचे उमेदवारी भगीरथ भालके यांच्या पदरात पाडून दाखवली मात्र उमेदवारीवरून झालेले नाट्याचा समेट घडवण्यासाठी पक्षीय स्तरावर राष्ट्रवादी व काँग्रेस या दोन नेत्यांमधील समन्वय घडविण्यात कमी पडल्याने याचा फटका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला बसला..उलट उमेदवारी मिळवण्याचा दावा करणाऱ्या खा. शिंदेच्या अनेक समर्थकांनी विधानसभेला काँग्रेसच्या उमेदवारालाच बाय-बाय केले अशा परिस्थितीत आगामी नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका येऊ घातल्या.या परिस्थितीत नुकतीच त्यांनी मंगळवेढ्यात बैठक घेऊन कार्यकर्त्यांना पूर्ण ताकद देण्याची ग्वाही दिली.मात्र गेली वर्षभरातील त्यांच्या खासदार निधीचा लाभ जवळच्या निवडक गावाला मिळाला..ज्या भागाला गाव भेट दौरा केला त्या भागातील निवेदनावर अद्याप काय कार्यवाही केली देखील गुलदस्त्यात आहे. निधीची मागणी केलेली अनेक गावे अजून निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत.शिवाय उन्हाळ्यात 24 गावाला दुष्काळमुक्त करणार अशी ग्वाही देत फक्त डोंगरगाव तलावातील गाळ सीएसआर फंडातून काढला बाकी गावाला दुष्काळमुक्त कधी करणार असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे..खासदाराच्या स्थानिक विकास निधीचा लाभ मिळावा व पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून विहिरीतील गाळ सि.एस.आर फंडातून काढण्याची मागणी गावभेट दौऱ्यात केले मात्र अद्याप ना खासदार निधी मिळाला ना विहिरीतील कामाला सुरुवात केली.महादेव साखरे ग्रामस्थ भाळवणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.