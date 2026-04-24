Manohar Mama Arrested: आणखी एका बाबाला अटक! स्वतःला बाळूमामाचा अवतार सांगायचा; कुर्डुवाडीत गुन्हा दाखल

कुर्डुवाडी: आर्थिक अडचणीतील व्यावसायिकाला व्यवसायात प्रगती होण्यासाठी पूजा करावी लागेल, असे सांगून दोन लाखांची मागणी करून ५० हजार रुपये घेऊन फसवणूक केल्याप्रकरणी मनोहर मामा भोसले (रा. उंदरगाव, ता. करमाळा, सध्या रा. मांजरी, पुणे) व त्याचा साथीदार विशाल वाघमारे (रा. मांजरी, पुणे) या दोघांना कुर्डुवाडी पोलिसांनी अटक केली आहे. उद्या (शनिवारी) दोघांनाही न्यायालयात हजर केले जाईल, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले..कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अतुल मोहिते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गौतम कसबे (रा. सोलापूर) यांनी कुर्डुवाडी पोलिसांत गुरुवारी (ता. २३) रात्री उशिरा फिर्याद दिली होती. फिर्यादी व्यावसायिक आहेत. सध्या त्यांचा व्यवसाय आर्थिक संकटात सापडला होता. त्यावेळी व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी मनोहर भोसले याने त्यांना पूजा करावी लागेल, असे सांगितले होते. त्यासाठी पैसे लागतील, असेही त्यांना सांगण्यात आले. त्यासाठी मनोहर भोसले याच्या सांगण्यावरून त्याच्या जोडीदाराने पैसेही घेतले. त्यांनी आपली फसवणूक केल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. यावरून कुर्डुवाडी पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. २४) दोघांना मांजरी येथून अटक केली आहे..पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, सहायक पोलिस अधीक्षक अंजना कृष्णा यांच्या मार्गदर्शनाखाली कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक अतुल मोहिते, पोलिस उपनिरीक्षक सारिका गटकूळ, सहायक पोलिस निरीक्षक जी. बी. चौधरी, पोलिस अंमलदार सुशांत शिंदे, किशोर तळेकर, योगेश खराडे, मंजित भोसले, मंगेश पवार, संभाजी पवार, गणेश गुटाळ यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..मनोहर भोसलेविरुद्ध पूर्वीचे ४ गुन्हेमनोहर भोसले हा स्वत:ला संत बाळूमामाचा अवतार असल्याचे सांगून करमाळ्यातील उंदरगाव परिसरात राहात होता. २०२१ मध्ये मनोहर भोसलेने आपल्याला फसविल्याच्या तक्रारी पोलिसांत दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर त्याच्याविरुद्ध सोलापूर आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांत विनयभंग, बलात्कार, जादूटोणा यांसारखे चार गुन्हे दाखल झाले होते..पोलिस अधीक्षक म्हणाले...कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्याअंतर्गत फसवणूक व जादूटोणा कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. मनोहर भोसले याने फसवणूक करून छळ केल्याची फिर्याद होती. त्यानुसार त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार या गुन्ह्यात आम्ही खोलात जाणार आहोत. आणखी कोणाची मनोहर भोसलेविरुद्ध तक्रार असल्यास त्यांनी निर्भयपणे पोलिसांत यावे, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी केले आहे.