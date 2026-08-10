सोलापूर

Maratha Reservation: ‘५८ लाख कुणबी नोंदींचे दाखले मिळेपर्यंत माघार नाही’; मराठा आरक्षणासाठी जरांगे-पाटील आक्रमक

Manoj Jarange Stands Firm On Maratha Reservation Demands: ५८ लाख कुणबी नोंदींचे दाखले, गॅझेट लागू व शासन निर्णयांची पूर्ण अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन कायम ठेवण्याचा मनोज जरांगे-पाटील यांचा निर्धार
Maratha Quota Protest Manoj Jarange Patil Refuses To Step Back Until 58 Lakh Kunbi Records Receive Official Certificates

Maratha Quota Protest Manoj Jarange Patil Refuses To Step Back Until 58 Lakh Kunbi Records Receive Official Certificates

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सरकोली : मराठा समाजाला ५८ लाख कुणबी नोंदींचे दाखले मिळेपर्यंत तसेच सर्व शासन निर्णयांची अंमलबजावणी होईपर्यंत आरक्षणाच्या आंदोलनातून माघार घेणार नाही, असा निर्धार मनोज जरांगे-पाटील यांनी रविवारी सरकोली (ता. पंढरपूर) येथे केला. मराठा समाजाने राजकीय पक्ष बाजूला ठेवून आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी एकजूट होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

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