Food Safety Raid: मंगळवेढ्यात नेचर दूध डेअरीवर अन्नभेसळचा छापा; मुदतबाह्य दुग्धजन्य पदार्थ जप्त, कारवाईतील गोपनीयतेमुळे नागरिकांत संशय

मंगळवेढा : अज्ञात व्यक्तीच्या तक्रारीवरून सोलापूरच्या अन्न भेसळ अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील मारापूर येथे टाकलेल्या छाप्यात नेचर दूध डेअरीतून तयार झालेले पदार्थ मुदतबाह्य होऊन ग्राहकांना विकले जात असल्याचे आढळल्याने सदरची मुदतबाह्य पदार्थ जप्त करुन कारवाईसाठी वरिष्ठ अधिकार्याकडे प्रस्ताव दाखल केल्याची प्राथमिक माहिती असून याबाबत अन्नभेसळच्या अधिकाऱ्यांनी सविस्तर माहिती देण्यासाठी विलंब लावल्याने या कारवाईबाबत साशंकता निर्माण होऊ लागली..या घटनेबाबतची हकीकत अशी,मारापूर येथील नेचर दूध डेअरी असून त्या ठिकाणी दूधा पासून दही,ताक,लस्सी व अन्य पदार्थ तयार करुन याची विक्री केली जात असून सदर पदार्थ मुदतबाह्य झाल्याची तक्रार एका अज्ञात व्यक्तीने सोलापूर अन्न भेसळ विभागाकडे केली होती..अन्न भेसळचे सहाय्यक आयुक्त साहेबराव देसाई व मंगळवेढा विभागाचे अन्न भेसळचे गणेश कदम यांनी मारापूर येथे जावून अचानक धाड टाकून सर्व मुदतबाह्य पदार्थ जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पुढील कारवाईसाठी वरिष्ठाकडे अहवाल सादर केल्याचे सांगितले मात्र मुद्देमाल किती जप्त केला याबाबत विचारणा केली असता तो आकडा सांगण्यास सदर अधिकार्यांनी टाळाटाळ केल्याने नेमका किती किंमतीचा मुद्देमाल जप्त झाला हे कळू शकले नाही. .त्यामुळे या कारवाईवरच नागरिकामधून संशय व्यक्त होत आहे. तालुक्यामध्ये दूध भेसळ भेसळजन्य पदार्थ विक्री करण्याचे प्रमाण वाढले आहे अशा परिस्थितीत अन्नभेसळच्या राज्याचा कारभार तुकाराम मुंढे यांच्या हातीत आल्यापासने कारवाईला राज्यात वेग आला असता असताना तालुक्यात मात्र कारवाई मध्ये गौडबंगाल दिसू लागले. एक तर मंगळवेढा तालुका हा कर्नाटक सिमेलगत असल्यामुळे यापूर्वी गुटखा व अन्य तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीसाठी मंगळवेढा हा राज्याच्या दृष्टीने कर्नाटकातून प्रवेशद्वार आहे तर गेल्या काही महिन्यापूर्वी शिरशी येथील एका दूध कंपनी विरोधात स्थानिक नागरिकांनी तक्रार केली होती त्या तक्रारीकडे देखील अन्नभेसळच्या अधिकाऱ्याने दुर्लक्ष केल्याची चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली तर दुसऱ्या बाजूला शहरात देखील अनेक भेसळजन्य पदार्थ सध्या बाजारातून गायब झाल्याची माहिती समोर येत आहे..तर वारी परिवार या सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून भेसळजन्य पदार्थ बाबत सातत्याने जनजागृती करण्यात येत आहे त्यांच्या जनजागृतीमुळे सध्या अनेक पदार्थ सध्या बाजारात उपलब्ध होत नसल्याने त्या पदार्थाची टंचाई निर्माण झाली. परंतु कारवाईतील माहिती माध्यमाने देण्यासाठी अन्न भेसळ अधिकारी नेमकी कोणत्या कारणासाठी चालढकल करत आहे हे मात्र न समजणारे कोडे ठरले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.