सोलापूर

Maratha Reservation: मराठा क्रांती मोर्चा प्रकरणात मोठी घडामोड; चार आमदारांसह ३० संशयित न्यायालयात हजर

Four MLAs Among 30 Appear In Solapur Maratha Morcha Case: मराठा आरक्षणासाठीच्या मोर्चाप्रकरणी चार आमदारांसह ३० जण न्यायालयात; ४८ आरोपींवर गुन्हा, पोलिसांचा तपास पूर्ण होऊन दोषारोपपत्र दाखल
Solapur Court Sees 30 Suspects In Maratha Kranti Morcha Case Including Four MLAs And Former Minister And MP

Solapur Court Sees 30 Suspects In Maratha Kranti Morcha Case Including Four MLAs And Former Minister And MP

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ४ जुलै २०२१ रोजी काढण्यात आलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात चार आमदारांसह ३० संशयित शनिवारी (ता. २९) प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी श्री. शिंदे यांच्या न्यायालयात हजर झाले. या प्रकरणात एकूण ४८ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल असून, त्यापैकी ३० संशयितांनी न्यायालयात हजेरी लावली.

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