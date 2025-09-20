सोलापूर

Maratha Reservation : कुणबी नोंद असूनही वंशावळ सिद्ध करणे कठीण; गाव, आडनाव जुळले तरी जुन्या कागदपत्रांअभावी मिळेना जात प्रमाणपत्र

Digitization of Kunbi Records in Solapur District : सोलापुरात ४९ हजारांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण, मोडी लिपीतील नोंदींचं डिजिटलायझेशन पूर्ण
अरविंद मोटे
सोलापूर : जिल्ह्यात ६६ हजार ८४५ कुणबी नोंदी (Kunbi Records Solapur) आहेत. जिल्हा प्रशासनाने या नोंदी ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र, अनेक नोंदी १९ व्या शतकातील असल्याने याच्या वंशावळ जुळविणे व कागदोपत्री ते आपले पूर्वज होते हे सिद्ध करणे कठीण झाले आहे.

