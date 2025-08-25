Maratha Reservation : मुंबई आंदोलनासाठी मंगळवेढ्यातून तिघांची सायकलवारी

मंगळवेढा - मराठा आरक्षण आंदोलन चे प्रणेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी 29 ऑगस्ट रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर राज्य सरकारच्या विरोधात करण्यात येणाऱ्या आंदोलनासाठी राज्यभरातील सकल मराठा बांधवांना केलेल्या आवाहनाला साद देत आंदोलनासाठी मंगळवेढ्यातील तिघांनी थेट सायकलवर जाऊन आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवण्यासाठी मार्गस्थ झाले..यामध्ये दामाजी महाविद्यालयाचे प्रा. विनायक कलुबर्मे, सिद्धेश्वर डोंगरे, मेजर नेताजी हेंबाडे हे तिघे या आंदोलनात सहभाग नोंदवण्यासाठी आज सकाळी मंगळवेढ्यातून शिवालयातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शन घेऊन मार्गस्थ झाले.मंगळवेढा ते मुंबई हे चारशे किलोमीटरचा सायकल प्रवास असून पंढरपूर वेळापूर माळशिरस नातेपुते फलटण लोणंद जेजुरी सासवड पुणे लोणावळा पनवेल वाशी या मार्गावरून दररोज 125 किलोमीटर सायकलिंग करणार आहेत..यापूर्वी त्यांनी मंगळवेढा ते अंतरवाली हा सायकलवर प्रवास करून त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला त्यावेळी आंदोलक आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचे कौतुक केले. मराठा आरक्षण लढ्याची ठिणगी राज्यात उडाल्यानंतर त्यामध्ये सक्रिय सहभाग मंगळवेढेकरांनी नोंदवला. ज्या ज्या वेळेला मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी आंदोलनाची हाक दिली.त्यावेळी मंगळवेढ्यातील मराठा सकल मराठा बांधवांनी त्यामध्ये उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला, विशेषता बोंबाबोंब रास्ता रोको आंदोलन, बंद आंदोलन, मुंडन आंदोलन, राज्य सरकारचे श्राद्ध,मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचा निषेध, रक्तदान शिबिर,अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करून मंगळवेढाकरांनी आरक्षणाविषयी भावना तीव्र करून दाखवली होती..यांना याशिवाय ग्रामीण भागातून विशेषता मरवडे, भोसे, आंधळगाव, शिरशी, लेंडवे- चिंचाळे, माचनूर, मुढवी, बठाण, राळे, सरगर बु, भाळवणी, खोमनाळ, पाठखळ, ब्रह्मपुरी, मारापूर, या गावातून मराठा बांधवांनी आरक्षण लढ्याच्या आंदोलनात सहभाग नोंदवला, आता 29 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या आंदोलनासाठी मंगळवेढ्यातून उत्स्फूर्तपणे सहभाग होणार आहे.एखाद्या लग्न कार्याप्रमाणे घरोघरी जाऊन मराठा बांधवाकडून या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तांदूळ दिले जात आहे. त्यामुळे याही आंदोलनात मंगळवेढा शहर व ग्रामीण भागातील सकल मराठा समाजाचे बांधव यामध्ये सहभागी होणार आहेत सध्या गावोगावी आंदोलनासाठी जनजागृती केली जात आहे..मराठा समाजातील लेकरांच्या उज्वल भविष्यासाठी मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण तेही ओबीसी मधूनच मिळावे या मागणीसाठी अनेक मोर्चे काढलेले आहेत. परंतु आरक्षणाच्या मागणीला यश आलेले नसले तरी आम्ही पुन्हा एकदा लढा उभा करू, यासाठी ही अंतिम लढाई आहे. असे मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आवाहनास पाठींबा देण्यासाठी मंगळवेढा-मुंबई ४०० किलोमीटर सायकलिंग प्रवास करीत आहोत.- प्रा. विनायक कलुबर्मे, वारी परिवार सायकल क्लब.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.