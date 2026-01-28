Ajit Pawar Death:अजित पवारांच्या निधनाचे वृत्त समजताच बाजार पेठ बंद: मंगळवेढ्यातील सलगर बुद्रुकच्या ग्रामस्थांनी घेतला निर्णय!

-महेश पाटील सलगर बुद्रुक, (जिल्हा सोलापूर); राज्याची उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे दुर्दैवी अपघाती निधन झाले. या निधनाची वार्ता समजताच सलगर बुद्रुक या गावातील बाजारपेठ आजच्या दिवसासाठी बंद करण्यात आली..Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...याबाबत सविस्तर वृत्त असे की राज्याची उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कै अजित पवार यांच्या अकाली अपघाती निधनाची बातमी सोशल मीडियाद्वारे सोलापूर जिल्ह्याच्या मंगळवेढा तालुक्यातील सलगर बुद्रुक गावात समजतात गावातील सामाजिक कार्यकर्ते राजकीय नेते यांनी एकत्र येऊन प्रथमतः उपमुख्यमंत्री कै अजित पवार यांना आदरांजली वाहिली..त्यांच्या कुटुंबीयांना या कठीण दुःखाच्या यातनेतून सावरण्याची शक्ती मिळण्यासाठी गावचे ग्रामदैवत महात्मा बसवेश्वर यांना प्रार्थना केली. शिवाय दक्षिण मंगळवेढ्यातील मोठी बाजारपेठ असलेले सलगर बुद्रुक या गावची बाजारपेठ आजच्या दिवशी पूर्णपणे बंद करून, अजित पवारांना खऱ्या अर्थाने आदरांजली वाहून त्यांच्या दुःखात सामील होत असल्याची भावना व्यक्त केली..दरम्यान होऊ घातलेल्या झेडपी व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आखलेले सर्व नियोजित दौरे प्रचार सभा घोंगडी बैठका सर्वपक्षीय नेत्यांनी रद्द केल्या. शिवाय अजित पवारांच्या दुःखद निधनाच्या बातमीने त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना व ग्रामस्थांना निधनाची वार्ता समजतात संपूर्ण सलगर बुद्रुक परिसर शोक सागरात बुडाला. .Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.अनेक कार्यकर्त्यांनी अजितदादांसोबतच्या आठवणी बोलून दाखवल्या त्यांच्यासोबत व त्यांच्या पक्षात काम केलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांचे या घटनेमुळे राजकीय मनोधैर्य खचून गेले आहे. अशा परिस्थितीत सोलापूर जिल्ह्यामधील मंगळवेढा तालुक्यातील सलगर बुद्रुक व परिसरातील गावांमधील बाजारपेठा व शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. अशाप्रकारे सलगर बुद्रुक व परिसरातील ग्रामस्थांनी कैलासवासी अजित पवार यांच्या निधनानंतर आपल्या भावना व्यक्त केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.