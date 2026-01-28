सोलापूर

Ajit Pawar Death:अजित पवारांच्या निधनाचे वृत्त समजताच बाजार पेठ बंद: मंगळवेढ्यातील सलगर बुद्रुकच्या ग्रामस्थांनी घेतला निर्णय!

Mangalwedha villagers react to Ajit Pawar Death Rumour: अजित पवारांच्या निधनानंतर सलगर बुद्रुकच्या बाजारपेठेने व्यक्त केला शोक
Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
-महेश पाटील

सलगर बुद्रुक, (जिल्हा सोलापूर); राज्याची उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे दुर्दैवी अपघाती निधन झाले. या निधनाची वार्ता समजताच सलगर बुद्रुक या गावातील बाजारपेठ आजच्या दिवसासाठी बंद करण्यात आली.

Ajit Pawar
death
mangalwedha
district
Solapur

