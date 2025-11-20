सोलापूर

Mangalwedha News : कात्राळचे शहीद जवान बाळासाहेब पांढरे यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार

तिसरा वाढदिवस करण्यापूर्वीच जवान बाळासाहेब पांढरे यांचा आसाममधील मिलिटरी कॅम्पसमध्ये झालेल्या अपघातात मृत्यू.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - कात्राळ येथील शहीद जवान बाळासाहेब पांढरे यांच्या मृतदेहावर आज जन्मगावी शासकीय इतमामात त्याच्या शेतामध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याच्या निधनाने कात्राळ परिसरात शोककळा पसरले.

