सोलापूर

Marwade Protest: मरवडेकरांचा एल्गार! ‘गावापासून दूर बायपास नको, गावालगतूनच चौपदरीकरण करा’; रास्ता रोको

Marwade Villagers Protest For Four Lane Highway Near Village: मरवडे bypass विरोधात ग्रामस्थांचा एल्गार; चौपदरीकरण गावालगतूनच करण्याची ठाम मागणी, बाजारपेठ व स्मारकांचे संरक्षण अग्रक्रमावर
Mangalwedha Vijayapura Highway Four Laning Faces Protest As Marwade Residents Demand Road Alignment Near Village

Mangalwedha Vijayapura Highway Four Laning Faces Protest As Marwade Residents Demand Road Alignment Near Village

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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- हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा : मंगळवेढा -विजयपूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रास्तावित चौपदरीकरण मरवडे गावालगतने करावा. या मागणीसाठी ग्रामस्थाच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले असून यामुळे वाहनाच्या रांगा लागल्या.

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