Marwade Protest: मरवडेकरांचा एल्गार! ‘गावापासून दूर बायपास नको, गावालगतूनच चौपदरीकरण करा’; रास्ता रोको

- हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : मंगळवेढा -विजयपूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रास्तावित चौपदरीकरण मरवडे गावालगतने करावा. या मागणीसाठी ग्रामस्थाच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले असून यामुळे वाहनाच्या रांगा लागल्या. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .आज सकाळी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आंदोलन सुरूवात करण्यात आले यात ग्रामस्थांचा सहभाग वाढत गेला तिथून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून मुख्य चौकात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. टेंभुर्णी मंगळवेढा विजयपूर या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 561A वरील वाढते अपघात लक्षात घेता चौपदरी मार्ग प्रस्तावित केला. त्या अनुषंगाने गुगल मॅप च्या आधारे बायपास रस्त्याचा नकाशा सोशल मीडियातून व्हायरल झाला. .तो मरोडे गावाच्या लांबून प्रस्तावित केल्याचे दिसले. लांबच्या रस्त्यामुळे मरवडेच्या बाजारपेठेवर मोठा मोठे नुकसान होणार आहे. याबाबत खासदार व आमदार यांनी देखील पत्रव्यवहार केला.तालुक्याच्या आग्नेय भागात मरवडे ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. या गावावर डोणज, बालाजीनगर, तळसंगी, भालेवाडी, येड्राव,खवे, कागष्ट, कात्राळ,कर्जाळ, हुलजंती या भागातील लोकांचे आर्थिक व व्यावसायिक व्यवहार अवलंबून आहेत. .सध्याच्या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचा विचार महामार्ग प्राधिकरणने ठरवल्यास त्यामध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा, स्मशानभूमी, व मरवडेचे ग्रामदैवत असलेल्या सिंहगड महाराजाचे मंदिर बाधित होणार आहे त्यामुळे हे नुकसान टाळून मरवडे गावालगातून बाह्य वळण करावे अशी मागणी समोर येत असून त्याबाबत आज दिनांक 18 ऑगस्ट रास्ता रोको आंदोलन करण्याचे प्रस्तावित केले..महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR-Detailed Project Report) तयार करण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर असून प्रस्तावित महामार्गाचे संरेखन, उपलब्ध जागा, विद्यमान रस्त्याची स्थिती, वाहतूक व्यवस्था, रस्ता सुरक्षा तसेच स्थानिक परिस्थिती इत्यादी बाबींचा तांत्रिकदृष्ट्या विचारात घेवून ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे उपस्थित केलेल्या सर्व मागण्या, हरकती व सूचनांची नोंद घेण्यात आलेली असून, सदर बाबी वस्तुनिष्ठपणे तपासून त्याबाबतचा अहवाल व संबंधित मागण्य,हरकती योग्य त्या अभिप्रायासह वरिष्ठ कार्यालयास अवगत करून देण्यात येतील. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.तसेच उपस्थित मागण्यांचा DPR तयार करताना तसेच पुढील नियोजन व कार्यवाहीच्या अनुषंगाने प्रचलित नियम, तांत्रिक निकष, रस्ता सुरक्षा मानके व उपलब्ध तरतुदी यांचा विचार करून आवश्यक त्या उपाययोजनाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाला मध्ये समाविष्ठ करुन सक्षम प्राधिकारीकडे प्रस्तावित करण्यात येईल.त्यावर सक्षम प्राधिकारीकडून प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.के. एस. शेख ,उपविभागीय अभियंता,राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, शेटफळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.