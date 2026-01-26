Solapur News: सलग सुट्ट्यांमुळे भाविकांनी फुलले पंढरपूर; विठ्ठलाच्या पदस्पर्श दर्शन रांगेने पाच पत्राशेड भरले, वाळवंटातही गर्दी!

पंढरपूर: भारतीय प्रजासत्ताक दिनासह सलग तीन दिवस आलेल्या सुट्ट्यांमुळे विठ्ठल-रुक्मिणी दर्शनासाठी पंढरपुरात सुमारे दोन लाख भाविकांनी गर्दी केली आहे. रविवारी (ता. २५) संत नामदेव पायरी येथे भाविकांची मांदियाळी पाहायला मिळाली. गर्दी वाढल्याने विठ्ठल-रुक्मिणी पदस्पर्श दर्शनाची रांग गोपाळपूर रोड वरील पत्राशेड पर्यंत गेली असून पाच पत्राशेड फुल्ल झाले आहेत. विठ्ठल मंदिर परिसरासह चंद्रभागा वाळवंट भाविकांच्या गर्दी फुलून गेले आहे. दरम्यान विठ्ठल मंदिर परिसरातील रस्त्यावर स्थानिक दुकानदार आणि फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केल्यामुळे भाविकांना मोठ्या प्रमाणावर याचा मनस्ताप सहन करावा लागला..Pune News: ‘एमपीएससी’कडून उमेदवारांना मोठा दिलासा! संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदसंख्येत वाढ, ६०१ पदांसाठी भरती प्रक्रिया...शनिवार, रविवार आणि उद्या (ता. २६) भारतीय प्रजासत्ताक दिन अशी तीन दिवसांची सलग सुट्टी आली आहे. सलग सुट्ट्यांमुळे भाविकाची मोठी गर्दी झाली आहे. शहरातील विठ्ठल रुक्मिणी भक्त निवास, संत गजानन महाराज मठासह इतर अनेक मठ, धर्मशाळा आणि खासगी लाॅजेस भाविकांनी फुल्ल झाले आहेत. शहरातील अनेक रस्त्यांवर भाविकांच्या लांब पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या ही या निमित्ताने निर्माण झाली आहे..रविवारी सकाळपासूनच संत नामदेव पायरी येथे दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती. तर विठ्ठल रुक्मिणीच्या मुखदर्शनासाठीही मोठी रांग लागली होती. विठ्ठल पदस्पर्श दर्शनासाठी जवळपास पाच ते सहा तासांचा अवधी लागत आहे. सुट्ट्यांमुळे भाविकांची गर्दी वाढल्याने मंदिर समितीने व्हीआयपी दर्शनावर मर्यादा आणली आहे. त्यामुळे दर्शन रांगेतील काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. दर्शन रांगेतील भाविकांना मंदिर समितीच्या वतीने सर्वसोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्याची माहिती मंदिर समितीचे सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी सांगितले..Pune News: प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! अनेक रेल्वेगाड्या शनिवार-रविवार रद्द; मोठी गैरसोय होणार, नेमकं काय कारण?.मंदिर परिसरात फेरीवाल्यांचे अतिक्रमणसलग सुट्ट्यांमुळे पंढरपुरात विठ्ठल दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी वाढली आहे. अशा गर्दीच्या काळातही मंदिर परिसरातील रस्त्यांवर स्थानिक दुकानदार आणि फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्याचा भाविकांना मोठ्या प्रमाणावर मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मंदिर परिसरातील वाढत्या अतिक्रमणामुळे मंदिराच्या सुरक्षेचा प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. अतिक्रमणा बाबत मंदिर पोलिस आणि नगरपालिकेकडे वारंवार तक्रारी करुनही कोणतीस ठोस कारवाई होत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.