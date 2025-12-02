नवरा-नवरी बचावली ! 'विवाहानंतर देवदर्शानास निघालेल्या वाहनावर काळाचा घाला'; पाच जण जागीच ठार, दाेनजण गंभीर जखमी..

पांगरी : विवाहानंतर देवदर्शानास नवरा-नवरीसह नातेवाईक जात असलेल्या महिंद्रा कारला मालट्रकने समोरून जोरदार धडक दिली. या अपघातात कारमधील सात पैकी पाच जण जागीच ठार झाले तर दोन जण जखमी झाल्याची घटना रविवारी (ता. ३०) सांयकाळी साडे सात वाजेच्या सुमारास बार्शी -लातूर रस्त्यावर घारीपासून (ता. बार्शी) एक कि.मी.अंतरावर जांभळबेटातील पुलावर घडली होती. या प्रकरणी ट्रकचालकावर गुन्हा दाखल झाला आहे..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.याबाबत आकाश सुनील वाघमारे (वय ३० रा. कुर्डुवाडी) यांनी पांगरी पोलीसात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, पांगरी ते बार्शीकडे जात असलेल्या मालवाहतूक ट्रकच्या (क्रमांक एमएच २० सीटी ८६८९) चालकाने भरधाव वाहन चालवत समोरून येणाऱ्या महिंद्रा कारला (एमएच ४६ एक्स ७७२८)समोरून जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात संजय तुकाराम वाघमारे (वय ४८), सारिका संजय वाघमारे(वय ४३ रा. दोघे कुर्डूवाडी),.जयश्री गौतम कांबळे (वय ४३), गौतम भगवान कांबळे (वय ५८ रा. दोघे पनवेल), रिता धमेंद्र कांबळे (वय ४३ रा. विजापूर, कर्नाटक)या पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून अनिकेत गौतम कांबळे, मेघना अनिकेत कांबळे या नवदाम्पत्यास उपचारार्थ रुग्णवाहिकेतून जगदाळे मामा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्... मृतांत तीन महिला व दोन पुरुषांचा समावेश आहे. नवरा-नवरी यातून बचावले असून बार्शी येथील जगदाळे मामा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याबाबत आकाश सुनील वाघमारे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यावरून ट्रक चालक राजेंद्र परसराम मायंदे (वय २८ रा. निवळी ता. जि. लातूर) याच्यावर पांगरी ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.