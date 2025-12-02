सोलापूर

नवरा-नवरी बचावली ! 'विवाहानंतर देवदर्शानास निघालेल्या वाहनावर काळाचा घाला'; पाच जण जागीच ठार, दाेनजण गंभीर जखमी..

temple visit accident: अपघातानंतर घटनास्थळी काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. स्थानिकांनी तत्काळ धाव घेऊन बचावकार्य सुरू केले. पोलिस व रुग्णवाहिका पथकाने जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. मृतांमध्ये नवविवाहित जोडप्याच्या नातेवाईकांचा समावेश असल्याने परिसरात वातावरण अत्यंत हळहळजनक झाले आहे.
“Horror After Wedding: Vehicle Carrying Family Meets Fatal Accident; Newlyweds Escape”

“Horror After Wedding: Vehicle Carrying Family Meets Fatal Accident; Newlyweds Escape”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पांगरी : विवाहानंतर देवदर्शानास नवरा-नवरीसह नातेवाईक जात असलेल्या महिंद्रा कारला मालट्रकने समोरून जोरदार धडक दिली. या अपघातात कारमधील सात पैकी पाच जण जागीच ठार झाले तर दोन जण जखमी झाल्याची घटना रविवारी (ता. ३०) सांयकाळी साडे सात वाजेच्या सुमारास बार्शी -लातूर रस्त्यावर घारीपासून (ता. बार्शी) एक कि.मी.अंतरावर जांभळबेटातील पुलावर घडली होती. या प्रकरणी ट्रकचालकावर गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
accident
district
accident death
accident case
Solapur
Couple

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com