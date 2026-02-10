सोलापूर

Mangalwedha News : मंगळवेढ्यातील विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी विषय सुचवा - सुनंदा आवताडे

मंगळवेढा शहरातील प्रतिष्ठित नागरिकांनाही धोरणात्मक विकास कामांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विषय देणेबाबत सुनंदा आवताडे यांनी केले जाहीर आवाहन.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - शहरात विकासासाठी कराव्या लागणाय्रा उपाययोजना व शहरातील विकास कामांना मंजुरी देण्यासाठी विषय सुचवा, असे आवाहन नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांनी नगरसेवकासह व शहरातील प्रतिष्ठित नागरिकांना केले.

नियोजित नगरपरिषद सर्वसाधारण सभा व विशेष सर्वसाधारण सभेचा अजेंडा काढण्यासाठी नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांनी आपल्या प्रभागातील विकास कामे सुचविणे बाबत मंगळवेढा नगरपरिषदेच्या सर्व नगरसेवकांना लेखी पत्र दिले.

