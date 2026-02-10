Mangalwedha News : मंगळवेढ्यातील विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी विषय सुचवा - सुनंदा आवताडे

मंगळवेढा - शहरात विकासासाठी कराव्या लागणाय्रा उपाययोजना व शहरातील विकास कामांना मंजुरी देण्यासाठी विषय सुचवा, असे आवाहन नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांनी नगरसेवकासह व शहरातील प्रतिष्ठित नागरिकांना केले.नियोजित नगरपरिषद सर्वसाधारण सभा व विशेष सर्वसाधारण सभेचा अजेंडा काढण्यासाठी नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांनी आपल्या प्रभागातील विकास कामे सुचविणे बाबत मंगळवेढा नगरपरिषदेच्या सर्व नगरसेवकांना लेखी पत्र दिले..तर शहरातील प्रतिष्ठित नागरिकांनाही धोरणात्मक विकास कामांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विषय देणेबाबत जाहीर आवाहन केले. नगराध्यक्षा सुनंदा आवताडे यांच्या या लोकाभिमुख निर्णयामुळे नगरपरिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वच राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकांना व प्रतिष्ठित नागरिकांना विकास कामाबाबत लोकाभिमुख कामकाजाची सुरूवात झाली..शहरातील सार्वजनिक विकास कामांना समाविष्ट करण्यासाठी आपणाकडून लेखी स्वरूपात विकास कामांचे विषय तात्काळ देऊन लोक सन्मानाचा आदर करावा. जेणेकरून सर्वसाधारण सभा व विशेष सर्वसाधारण सभा मध्ये सदर विषय मंजूर करून लोकाभिमुख विकास कामांना मंजुरी देता येईल. मंगळवेढा अशी विनंती केली आहे..तसेच चला एकत्र येऊया! स्वच्छ, सुंदर व विकासाभिमुख मंगळवेढा शहराची निर्मिती करूयात! असे विकासाभिमुख आवाहन केले.नगराध्यक्षांनी निवडणूकीतील विरोध किंवा राजकीय गटा तटाच्या राजकारणला महत्व न देता शहराच्या विकासाला प्राधान्य दिले शहराच्या विकासासाठी आपले सहकार्य मनापासून आवश्यक आहे. तरी आपण मंगळवेढा शहराच्या विकासासाठी सहकार्य करावे..शहरातील नागरिकांच्या मुलभूत तथा पायाभूत सुविधा व शहराच्या धोरणात्मक विकास कामांसाठी नगरपरिषदेमध्ये जनतेने आपणास आपल्या प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सन्मानाने पाठविले. त्या लोक सन्मानाचा आदर करणे व आपल्या प्रश्नांची विचारपूस करून त्या समस्या सोडविणे ही थेट जनतेतून निवडून आलेल्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून माझे कर्तव्य आहे.- सुनंदा आवताडे, नगराध्यक्ष मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.