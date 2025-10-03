सोलापूर

लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वाची अपडेट; आता E-kyc केलेल्या बहिणींनाच मिळणार लाभ, दिवाळीतील हप्ता पडणार लांबणीवर

Mazi Ladki Bahin Yojana e-KYC Mandatory for all Beneficiaries : माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी बंधनकारक झाल्याने लाभार्थींना लाभ उशिरा मिळणार असून, वडील किंवा पतीची माहिती देऊन उत्पन्न पडताळणी केली जाणार आहे.
  1. माझी लाडकी बहीण योजनेत अविवाहित लाभार्थींना वडिलांची व विवाहितांना पतीची ई-केवायसी आवश्यक

  2. वार्षिक उत्पन्न पडताळणीसाठी ई-केवायसी अनिवार्य

  3. ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे दिवाळीचा लाभ उशिरा मिळण्याची शक्यता

सोलापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी (Mazi Ladki Bahin Yojana) लाभार्थींची ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार योजनेतील अविवाहित लाभार्थींना वडिलांची तर विवाहितांना त्यांच्या पतीची देखील ई- केवायसी (Solapur Ladki Bahin Yojana) करावी लागणार आहे. त्यातून लाभार्थी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची पडताळणी केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर दिवाळीत मिळणारा लाभ लांबणीवर पडणार आहे.

