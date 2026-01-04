सोलापूरच्या लेखिकेने साकारली सावित्रीबाईंची कादंबरी; डॉ. कविता मुरुमकर लिखित ‘मी सावित्री जोतीराव’चा विद्यापीठीय अभ्यासक्रमात समावेश!

सोलापूर: सावित्रीबाई फुले यांचे चरित्र उत्कृष्टरीत्या रेखाटणारी ‘ मी सावित्री जोतीराव’ ही कादंबरी सोलापूरच्या लेखिका डॉ. कविता मुरुमकर यांनी रेखाटली आहे. संशोधात्मक पद्धतीने सावित्रीबाईंचे चरित्र सांगणाऱ्या पहिल्या लेखिका होण्याचा मान सोलापूरच्या लेखिकाला मिळाला असून या कादंबरीचा समावेश द महाराजा सयाजीराव युनिव्हर्सिटी ऑफ बरोडा, वडोदरा, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड या विद्यापीठांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात समावेश झाला आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .डॉ. कविता मुरुमकर यांनी ‘मी सावित्री जोतीराव’ या कादंबरीत महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनसंघर्षाचा सखोल अभ्यास करून एकोणिसाव्या शतकाचा सर्वांगीण पट चित्रवत उभा केला आहे. अत्यंत तटस्थपणे कादंबरी साकार करण्याचे आव्हान त्यांनी लीलया पेलले आहे. महात्मा फुले यांचा वैचारिक संघर्ष हा विशिष्ट एका जाती–वर्णाच्या विरोधात नसून तो अन्यायकारक विचारप्रणालीच्या विरोधात होता. शोषक–शोषित, न्याय व अन्याय या प्रवृत्तींमधील हा सनातन संघर्ष रेखाटताना आवश्यक असणारा समतोल लेखिकेने यशस्वीपणे हाताळला आहे..अभिजन- बहुजन यांच्यातील संघर्ष रेखाटताना त्यांनी ना बहुजनांचे उदात्तीकरण केले आहे ना अभिजनांचे अवमूल्यन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कविता मुरुमकरांनी प्रथमपुरुषी निवेदन पद्धतीचा वापर करून लिहिली गेलेली एकमेव आत्मचरित्रात्मक कादंबरी असाही या कादंबरीचा गौरवपूर्ण उल्लेख साहित्यक्षेत्रात केला जातो..कल्पकतेने मांडलेले वास्तवमहात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले या व्यक्तिरेखा, त्यांच्या उत्कट सहजीवनाच्या जाणिवा, या व्यक्तिरेखांचे युगप्रवर्तक कर्तृत्त्व आणि एकोणिसाव्या शतकाचा सामाजिक, शैक्षणिक इतिहास हा आशय या कादंबरीच्या केंद्रस्थानी आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या अनेकपदरी घटनांच्या अंतर्बाह्य रेषा सांभाळून अशा कल्पितांच्या रंगांनी ही कादंबरी साकार झाली आहे. या कादंबरीत प्रेमळ सगुणामाई, राजाराम भावोजी, पारू, लहुजीबुवा, गफारचाचा, फातिमा, लिजिट साहेब, डॉ. घोले अशा अनेक व्यक्तिरेखा येतात. या व्यक्तिरेखा वास्तवातीलच पण त्यांचे कुटुंबातील संवाद, त्यांच्या हालचाली हे सर्व कल्पनिक असले तरी वास्तव भासतात. या संवेदनशील कल्पितावरच या कादंबरीची परिणामकारकता आधारलेली आहे..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...महात्मा जोतीराव फुले हे या कादंबरीतील केंद्रीय पात्र आहे. त्यांच्या सुखदुःखाच्या प्रसंगी त्यांच्या सोबत असणारी, त्यांचा वैचारिक वारसा घेऊन पुढे जाणाऱ्या सावित्रीबाईंचे चरित्रदेखील पुढे येणे आवश्यक होते. सावित्रीच्या कथनमाध्यमातून जोतीराव फुले यांच्या प्रगतिशील, संघर्षशील आणि सर्जनशील व्यक्तिमत्त्वाचा वेध या कादंबरीत घेतला आहे.- डॉ. कविता मुरमकर, लेखिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.