सोलापूर

सोलापूरच्या लेखिकेने साकारली सावित्रीबाईंची कादंबरी; डॉ. कविता मुरुमकर लिखित ‘मी सावित्री जोतीराव’चा विद्यापीठीय अभ्यासक्रमात समावेश!

Savitribai Phule life portrayed in Marathi fiction: सोलापूरच्या लेखिकेची सावित्रीबाईंच्या जीवनावर आधारित कादंबरी विद्यापीठीय अभ्यासक्रमात
University Syllabus Includes Inspirational Novel on Savitribai Phule

University Syllabus Includes Inspirational Novel on Savitribai Phule

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: सावित्रीबाई फुले यांचे चरित्र उत्कृष्टरीत्या रेखाटणारी ‘ मी सावित्री जोतीराव’ ही कादंबरी सोलापूरच्या लेखिका डॉ. कविता मुरुमकर यांनी रेखाटली आहे. संशोधात्मक पद्धतीने सावित्रीबाईंचे चरित्र सांगणाऱ्या पहिल्या लेखिका होण्याचा मान सोलापूरच्या लेखिकाला मिळाला असून या कादंबरीचा समावेश द महाराजा सयाजीराव युनिव्हर्सिटी ऑफ बरोडा, वडोदरा, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड या विद्यापीठांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात समावेश झाला आहे.

Loading content, please wait...
Savitribai Phule
Marathi Literature
women
University
district
women empowerment
Authority
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com