Akkalkot News: तीर्थक्षेत्र अक्कलकोटमध्ये दर गुरुवारी मांस विक्री बंद; नगराध्यक्ष मिलन कल्याणशेट्टींचा घोषणा; आजपासून अंमलबजावणी!

अक्कलकोट : तीर्थक्षेत्र अक्कलकोट शहरात दर गुरुवारी सर्व प्रकारची मांसविक्री बंद करण्यात येणार असल्याची घोषणा आज नगराध्यक्ष मिलन कल्याणशेट्टी यांनी सोशल मीडियावर केली. असंख्य स्वामिभक्ता ही मागणी करीत होते. अखेर आज अधिकृत घोषणा नगरपालिकेने केली..गेल्या अनेक महिन्यांपासून शहरात उघड्यावर होणारी मांसविक्री तसेच दर गुरुवारी सर्व प्रकारच्या मांसविक्रीची दुकाने बंद करण्याची मागणी राज्यभरातील स्वामीभक्त व शहरवासियांकडून होत होती. याचा विचार करून अक्कलकोट नगरपालिकेचे सर्व पदाधिकारी, नगरसेवक व अधिकारी यांनी निर्णय घेतला. याची अंमलबजावणी उद्या (गुरुवार, ता. २६ मार्च) पासून होणार आहे. उद्या रामनवमी असल्याने चांगला योग आला असून, उद्यापासून प्रत्येक गुरुवारी मांसविक्री बंद ठेवण्याची सूचना नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शहरातील दुकानदारांना केली आहे..याबाबत नगराध्यक्ष कल्याणशेट्टी यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, गुरुवारपासून सर्व प्रकारच्या मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. शहरातील सर्व प्रकारच्या मांस विक्रीच्या दुकानदारांनी प्रत्येक गुरुवारी आपले दुकान बंद ठेवून नगरपालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले..आगामी सभेत मांडणार ठरावतीर्थक्षेत्र अक्कलकोट शहरातील प्रत्येक गुरुवारी सर्व प्रकारच्या मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याच्या निर्णयाचा ठराव नगरपालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. अशा प्रकारे विक्री बंद ठेवण्याच्या निर्णयाचा ठराव नगरपालिकेत मंजूर करून घ्यावा लागतो. तोपर्यंत या व्यवसायातील बहुतांश बांधवांनी स्वेच्छेने या निर्णयास पाठिंबा दिला आहे. मात्र काही मांस विक्रेते नाराजी व्यक्त करत आहेत.