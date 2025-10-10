Husband Cancer: पतीला कर्कराेग; एफडी अडकली बॅंकेत, उपचाराची चिंता; समर्थ बँकेत पैसे, शिक्षिकाबाबत नेमकं काय घडलं..

सोलापूर : शाळांना १७ ऑक्टोबरपासून दिवाळीची सुट्टी लागते. या सुट्ट्यांमध्ये पतीच्या कर्करोगावरील शस्त्रक्रिया करायची होती. त्यासाठी बॅंकेतील चार लाखांची ठेव मोडायची होती. आता १६ किंवा १७ तारखेला एफडी मोडून दवाखान्यात पैसे भरायचे होते. पण, बॅंकेचे व्यवहार बंद झाल्याने पतीची शस्त्रक्रिया कशी करायची? या चिंतेने निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील एका शिक्षिकेची झोपच उडाली आहे..Mpsc Success Story: 'निगडीचा रितेश बनला विक्रीकर निरीक्षक';पहिल्याच प्रयत्नात स्पर्धा परीक्षेत यशाला गवसणी; राज्यात पटकाविला नववा क्रमांक .रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) ६ ऑक्टोबरपासून समर्थ सहकारी बॅंकेवर निर्बंध घालत सर्व व्यवहार थांबविले आहेत. दिवाळीच्या खरेदीसाठी चार-आठ दिवसांत पैसे काढण्याच्या तयारीत असलेल्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सोलापूर शहरातील एका नामांकित शाळेतील शिक्षिकेने पतीच्या दवाखान्याचा खर्च भागविता येईल म्हणून पगारातील पैशांची बचत करून समर्थ बॅंकेत ठेव ठेवली. त्यांनी बॅंक अधिकाऱ्यांना अडचण सांगितली, त्यावेळी १० दिवसांनी पैसे काढता येतील असे बॅंक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, बॅंकेवर सहा महिने निर्बंध असल्याने त्या शिक्षिकेला आता पतीच्या उपचारासाठी उसनवारी करूनच पैशांची जुळवाजुळव करावी लागत आहे..आपल्या हक्काचा पैसा मिळणार नाही ही चिंता सर्वासामान्य नागरिकांना जास्त सतावते. साठवून ठेवलेली पूंजी वेळेवर कामाला येत नाही ही बाब त्यांना अस्वस्थ करत आहे. लवकरात लवकर पैसे मिळावेत अशी मागणी होत आहे..मुलीचा विवाह पुढे ढकलण्याची नामुष्कीसहा महिन्यांपूर्वी मुलीचा विवाह जमवून ठेवला होता. आता दिवाळीत लग्न करायचे नियोजन होते. दिवाळीत विविध वस्तूंवर ऑफर असतात. त्यावेळी विवाहाचे साहित्य खरेदीचे नियोजन केले होते. १ तारखेला बॅंकेत एफडी मोडायला गेलो, त्यावेळी आताच पैसे काढू नका, बॅंकेकडून व्याज कमी मिळेल, असे अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितले. एकाने ‘एफडी’ मोडून ती रक्कम बचत खात्यात ठेवली होती. पण, आता पैसेच काढता येत नसल्याने पाहुण्यांना विनंती करून मुलीचा विवाह पुढे ढकलावा लागेल, अशी व्यथाही वधू पित्यांनी मांडली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .हातावरील पोट असलेले अडकलेपोटाला चिमटा घेऊन थोडं थोडं करून दररोजच्या मजुरीतील पैसे हातावरील पोट असलेल्या कामगार महिलांनी बॅंकेत पैसे ठेवले आहेत. दिवाळीला माहेरी मुलगी येईल, तिची मुले येतील, त्यांच्यासाठी काहीतरी घ्यावे असे त्यांचे नियोजन होते. मात्र, अचानक ‘आरबीआय’चा आदेश आला आणि त्यांची संपूर्ण रक्कम बॅंकेत अडकून पडल्याने त्या महिलांच्या डोळ्यातून अश्रूच्या धारा वाहिल्याचे पाहायला मिळाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.