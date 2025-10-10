सोलापूर

Husband Cancer: पतीला कर्कराेग; एफडी अडकली बॅंकेत, उपचाराची चिंता; समर्थ बँकेत पैसे, शिक्षिकाबाबत नेमकं काय घडलं..

Medical Emergency and Frozen Funds: रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) ६ ऑक्टोबरपासून समर्थ सहकारी बॅंकेवर निर्बंध घालत सर्व व्यवहार थांबविले आहेत. दिवाळीच्या खरेदीसाठी चार-आठ दिवसांत पैसे काढण्याच्या तयारीत असलेल्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
Solapur teacher expresses concern as her fixed deposit remains inaccessible while arranging funds for husband’s cancer treatment.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : शाळांना १७ ऑक्टोबरपासून दिवाळीची सुट्टी लागते. या सुट्ट्यांमध्ये पतीच्या कर्करोगावरील शस्त्रक्रिया करायची होती. त्यासाठी बॅंकेतील चार लाखांची ठेव मोडायची होती. आता १६ किंवा १७ तारखेला एफडी मोडून दवाखान्यात पैसे भरायचे होते. पण, बॅंकेचे व्यवहार बंद झाल्याने पतीची शस्त्रक्रिया कशी करायची? या चिंतेने निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील एका शिक्षिकेची झोपच उडाली आहे.

