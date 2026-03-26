Surgery Controversy: उलटी, तापातही शस्त्रक्रिया; प्राध्यापकाचा मृत्यू, साेलापूरात कॅशलेससाठी ऑपरेशनचा आरोप; महापालिका आरोग्य विभाग गप्प!

-प्रमिला चोरगीसोलापूर : होटगी रोडवरील रघोजी हॉस्पिटलविरोधात वारंवार तक्रारी येत असतानाही कारवाई होत नसल्याचा आरोप पुन्हा एकदा समोर आला आहे. उलटी, ताप आणि थंडीने त्रस्त असतानाही वैद्यकीय नियमांकडे दुर्लक्ष करून केवळ 'कॅशलेस' सुविधा उपलब्ध असल्याचे पाहून थेट मुतखड्याची शस्त्रक्रिया केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. या प्रकरणात ४० वर्षीय प्रा. विराज भोसले यांचा मृत्यू झाला आहे. याबाबत आरोग्य विभागाकडे तक्रार करूनही अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नाही..मृत झालेल्या प्रा. विराज भोसले यांच्या पत्नी कांचन भोसले यांनी मंगळवारी आरोग्य अधिकारी डॉ. राखी माने यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. माझ्या पतीवर चुकीची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून मला व माझ्या दोन लहान मुलांना न्याय मिळावा, अशी मागणी कांचन यांनी तक्रारीत केली आहे..शस्त्रक्रियेनंतर अवघ्या दोन दिवसांतच प्रा. विराज भोसले यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या पश्चात एक वर्षाचा मुलगा आणि तीन वर्षांची मुलगी आहे. पत्नी कांचन भोसले यांनी घटनेनंतर काही काळाने सर्व कागदपत्रे मिळवून त्यासह आरोग्य अधिकारी डॉ. राखी माने यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर केली. दरम्यान, या तक्रारीला आठवडा उलटूनही महापालिका आरोग्य विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने कुटुंबीयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार...३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पोटदुखीच्या तक्रारीमुळे विराज भोसले यांना रघोजी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तपासणीत १० एमएमचा मुतखडा असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्यावेळी त्यांना उलटी, मळमळ, डोकेदुखी, अंगदुखी आणि ताप अशी लक्षणे होती. तसेच त्यांना मधुमेहाचा त्रासही होता. .त्यामुळे शस्त्रक्रिया न करता इतर पर्याय उपलब्ध आहेत का, याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. मात्र, रुग्ण 'कॅशलेस' योजनेअंतर्गत असल्याचे समजताच 'ऑपरेशनच करावे लागेल, दुसरा पर्याय नाही,' असा आग्रह धरण्यात आला. संबंधित रुग्णाला या हॉस्पिटलमध्ये जाण्याचा सल्ला देणाऱ्या डॉक्टरांशीही संपर्क साधला असता त्यांनीही शस्त्रक्रियेचाच सल्ला दिल्याचे कुटुंबीयांनी नमूद केले.