Solapur News : म्हैसाळ योजनेतून सांगोल्याच्या शेवटच्या गावांना पुरेशा दाबाने पाणी द्या; आ. बाबासाहेब देशमुख यांची अधिवेशनात आग्रही मागणी!

सांगोला : सांगोला तालुक्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या शेवटच्या आठ गावांना पाणी कमी दाबाने मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. हा गंभीर प्रश्न विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडत आ. डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी या गावांना पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करण्याची आग्रही मागणी केली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी "योग्य ती कार्यवाही तातडीने करू," असे आश्वासन सभागृहात दिले. .तालुक्याचा काही भाग म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या शेवटी असल्याने पाणी अतिशय कमी दाबाने येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक तेवढे पाणी मिळत नाही; परिणामी पिकांचे उत्पादन घटते. कायम दुष्काळग्रस्त असलेल्या सांगोला तालुक्यात पर्जन्यमान कमी असल्याने शेती, पिण्याचे पाणी आणि पशुधनाच्या गरजांसाठीही प्रचंड अडचणी निर्माण होतात..म्हैसाळ योजनेसाठी ३ दशलक्ष घनफुट पाण्याची आवश्यकता कोरडी नदी आणि त्यावरील बंधारे भरून देण्यासाठी अंदाजे ३ दशलक्ष घनफुट पाण्याची आवश्यकता असल्याचे आ. देशमुख यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. जत कालव्यातून बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा केल्यास पिण्याचे पाणी, शेती आणि पशुधनासाठी आवश्यक असलेली कमतरता मोठ्या प्रमाणात दूर होऊ शकते..कोरड्या नदीवरील पंधरा कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना जत मुख्य कालव्यामधून थेट बंदिस्त नलिका वितरणाद्वारे पाणी सोडण्याचे प्रकल्पस्तरावरील नियोजन सुरू आहे. आगलावेवाडी को.प. बंधाऱ्यापासून वाढेगावपर्यंत या सर्व १५ बंधाऱ्यांसाठी प्राथमिक अहवालाची प्रक्रिया क्षेत्रीय स्तरावर सुरु असल्याचेही मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले. अधिवेशनातील मागणी, मंत्रींचे आश्वासन आणि प्रकल्पावरील सुरु असलेली प्रक्रिया पाहता सांगोला तालुक्यातील शेवटच्या गावांतील शेतकऱ्यांना आगामी काळात पुरेशा दाबाने पाणी मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.