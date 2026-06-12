सोलापूर

Mangalwedha News : मंगळवेढ्यामध्ये आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या प्रतिमेस दुग्धाभिषेक

अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महाराष्ट्रभर कारवाईचा धडाका लावला आहे.
Tukaram Munde Photo Milk Bath

Tukaram Munde Photo Milk Bath

sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा - अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महाराष्ट्रभर कारवाईचा धडाका उठवल्यामुळे त्यांच्या समर्थनार्थ मंगळवेढ्यामध्ये त्यांच्या प्रतिमेस दामाजी चौकात दुग्धाभिषेक घालण्यात आला. त्यांची किमान तीन वर्षे बदली करू नये, अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली.

Loading content, please wait...
crime
mangalwedha
FDA system
raid
photo