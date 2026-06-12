Mangalwedha News : मंगळवेढ्यामध्ये आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या प्रतिमेस दुग्धाभिषेक

मंगळवेढा - अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महाराष्ट्रभर कारवाईचा धडाका उठवल्यामुळे त्यांच्या समर्थनार्थ मंगळवेढ्यामध्ये त्यांच्या प्रतिमेस दामाजी चौकात दुग्धाभिषेक घालण्यात आला. त्यांची किमान तीन वर्षे बदली करू नये, अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली..प्रशासनातील प्रामाणिक अधिकारी जर निर्भयपणे काम करत असतील, तर समाजाने त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. या विचारातून हा अभिषेक करण्यात आला. त्यांनी जनतेसाठी समर्पित सेवा, पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई या मूल्यांचे सातत्याने पालन केले असून, अशा अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी समाजाने एकजूट दाखवणे ही काळाची गरज असल्याने मंगळवेढ्यात त्यांच्या समर्थनार्थ फलक लावून दुग्धाभिषेक करण्यात आला..यामध्ये नागरिक, युवक, शेतकरी, व्यापारी, महिला, सामाजिक कार्यकर्ते, माजी सैनिक संघटनेचे सदस्य तसेच विविध सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला गुटखा विक्री, भेसळयुक्त दुध, अन्नपदार्थ आणि बनावट औषधांवर धडक कारवाई करून मुंढे यांनी माफियांचे धाबे दणाणून सोडले.आपल्या धाडसी व प्रामाणिक कार्यशैलीमुळे राज्यभर ओळख निर्माण करणाऱ्य आयुक्त मुंडे यांच्या कार्यकाळात मंगळवेढा परिसरात दिवसेंदिवस वाढत चाललेले भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंची विक्री, अवैध धंदे आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी व सुरक्षिततेशी खेळणाऱ्या प्रवृत्ती वर कारवाई करावी, अशी मागणी या निमित्ताने समोर येत आहे..मंगळवेढा तालुका कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या सीमेवर असल्यामुळे अनेक गुटखा व दूध भेसळीचे प्रकार सुरू आहेत याचा चटका अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना सुद्धा बसला तरी देखील याकडे अन्नभेसळच्या अधिकाऱ्याने दुर्लक्ष केले..खुर्चीचा मान पदामुळे मिळतो, पण जनतेचा मान सेवेमुळे मिळतो. शासनाचा पगार हा फक्त घर चालवण्यासाठी नसून जनतेची कामे प्रामाणिकपणे पार पाडल्याबद्दल मिळणारी लोकसेवेची पावती आहे. तुकाराम मुंडे सारखा अधिकारी प्रामाणिक काम करत असेल तर शासनाच्या इतर विभागात देखील तुकाराम मुंडे सारखे काम करणारे अधिकारी निर्माण झाले पाहिजेत.- सतीश दत्तू, अध्यक्ष वारी परिवार, मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.