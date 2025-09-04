राज्य शासनाचा निर्णय! 'दूध खरेदी दरात वाढ'; गाईच्या दुधाचा दर ३५ रुपयांपर्यंत; दर वाढूनही गोपालकांचा खर्च मात्र आवाक्याबाहेर

सोलापूर : राज्यातील खासगी आणि सहकारी दूध संघांनी गाईच्या दुधाचा खरेदी दर सोमवारपासून (ता. १) प्रतिलिटर एक रुपयांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आधी एक ऑगस्टला एक रुपया आणि २१ ऑगस्टला एक रुपया याप्रमाणे दोनवेळा दरवाढ करण्यात आली. त्यानंतर आता पुन्हा तिसऱ्यांदा एक रुपया वाढवण्यात आल्याने गाईच्या दुधाचा प्रतिलिटर दर ३५ रुपयांवर पोचला. पण पशुखाद्याचे वाढते दर आणि अन्य खर्च या आधीच आवाक्याबाहेर गेल्याने हा दर केवळ खर्चाच्या तोंडमिळवणी पुरताच ठरणारा असल्याची वस्तुस्थिती आहे..Maratha Reservation: 'ओबीसी संघटनेचे साताऱ्यात धरणे आंदोलन'; मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाच्या निषेधात घोषणा; कुणबी नोंदींना विरोध.गेल्या महिनाभरापासून बटर, दूध पावडरचे दर वाढले आहेत. आगामी सण, उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दुग्धजन्य पदार्थांना चांगला उठाव मिळणार आहे. परिणामी दुधालाही मागणी वाढणार आहे, हे लक्षात घेऊन दुधाच्या खरेदी दरामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय संघांनी घेतला आहे. त्यामुळेच मागच्या महिनाभरात ३ वेळा दुधाच्या खरेदीदरात संघांना वाढ करावी लागली, ही वस्तुस्थिती आहे. ही दरवाढ ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ दुधासाठी देण्यात येणार आहे. राज्यात प्रतिदिन साधारणः पावणे दोन ते दोन कोटी लिटरपर्यंत दूध संकलन होते. पण सध्या दीड कोटी लिटरपर्यंत संकलन खाली आले आहे. मागच्या काही दिवसांत पशुखाद्याचे वाढते दर, चाऱ्याची टंचाई, यामुळे दूध संकलनात घट झाली आहे. पण आता पाऊसमान चांगले झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात चाऱ्याचा प्रश्न सुटणार आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे..खर्च ३८ रुपये, दर ३५ रुपयेपशुखाद्याचे दर ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढलेले आहेत. त्याशिवाय औषधे, लसीकरण, जनावरांचे आरोग्य राखण्याचा खर्च दर महिन्याला झपाट्याने वाढतो आहे. जनावरांच्या सांभाळण्यासाठी मजुरी, वीज, पाणी, वाहतूक यांचे दरही वाढले आहेत. एकूण खर्चाचा विचार करता प्रतिलिटर दूध उत्पादनाचा खर्च ३५ ते ३८ रुपये इतका होतो. पण शेतकऱ्यांना दर मिळतो फक्त ३५ रुपये. त्यामुळे दूध उत्पादनातील वाढत्या खर्चापुढे ही दरवाढ तुटपुंजी ठरणारी आहे..माेठी बातमी! 'देवरनिंबर्गीच्या सरपंचाचा गोळ्या झाडून खून'; सलूनमध्ये घटना; डोळ्यांमध्ये चटणी टाकून गावठी पिस्तुलातून झाडल्या चार गोळ्या.ही दरवाढ अत्यंत तुटपुंजी आहे. त्यातून फारसे काही मिळेल, असे नाही. पण काहीच नसण्यापेक्षा ठीक आहे. आगामी काळात दुग्धजन्य पदार्थांना मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे संघांनी त्याचा विचार करून वेळोवेळी दराचा फेरआढावा घ्यावा.- शंकर साठे, शेतकरी, दूध डेअरी चालक, बीबीदारफळ, उत्तर सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.