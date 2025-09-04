सोलापूर

राज्य शासनाचा निर्णय! 'दूध खरेदी दरात वाढ'; गाईच्या दुधाचा दर ३५ रुपयांपर्यंत; दर वाढूनही गोपालकांचा खर्च मात्र आवाक्याबाहेर

Milk Rate Hike Brings Partial Relief: २१ ऑगस्टला एक रुपया याप्रमाणे दोनवेळा दरवाढ करण्यात आली. त्यानंतर आता पुन्हा तिसऱ्यांदा एक रुपया वाढवण्यात आल्याने गाईच्या दुधाचा प्रतिलिटर दर ३५ रुपयांवर पोचला.
Milk Rate
Milk Ratesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : राज्यातील खासगी आणि सहकारी दूध संघांनी गाईच्या दुधाचा खरेदी दर सोमवारपासून (ता. १) प्रतिलिटर एक रुपयांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आधी एक ऑगस्टला एक रुपया आणि २१ ऑगस्टला एक रुपया याप्रमाणे दोनवेळा दरवाढ करण्यात आली. त्यानंतर आता पुन्हा तिसऱ्यांदा एक रुपया वाढवण्यात आल्याने गाईच्या दुधाचा प्रतिलिटर दर ३५ रुपयांवर पोचला. पण पशुखाद्याचे वाढते दर आणि अन्य खर्च या आधीच आवाक्याबाहेर गेल्याने हा दर केवळ खर्चाच्या तोंडमिळवणी पुरताच ठरणारा असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

Loading content, please wait...
Cow Milk
Price
district
milk dairy
Farmers Association
chitale milk
Milk production
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com