Minister Bharat Gogawale: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ता आणा: मंत्री भरत गोगावले; 'सर्वांना ताकद देण्याचे काम आम्ही करू'

पाटकुल: मोहोळकडे राजू खरे यांच्या माध्यमातून आमदारकीचा नवीन चेहरा आहे. भविष्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या निवडणुकीमध्ये विजय मिळवून सत्ता स्थापन करा, त्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होईल, कोणाकडेही निधी मागण्याची वेळ येणार नाही. सर्वांना ताकद देण्याचे काम आम्ही करू, असे प्रतिपादन रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केले. मंत्री गोगावले हे रविवारी (ता. १४) पाटकुल (ता. मोहोळ) दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी शिंदे सेनेचे सोलापूर जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे यांच्या माध्यमातून तालुक्यातील पाटकूल येथे शिवसेनेच्या नूतन शाखेचे व जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन मंत्री गोगावले यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाप्रमुख चरणराव चवरे म्हणाले, मोहोळ तालुक्यात जी विकास कामे झाली आहेत, ती रोजगार हमी योजना मंत्री गोगावले व आमदार राजू खरे यांच्या माध्यमातून झाली आहेत. दोनशे रस्त्यांना मंजुरी द्या ः आमदार खरे यावेळी आमदार राजू खरे म्हणाले, मोहोळ मतदार संघातील शेतकऱ्यांसाठी २०० रस्ते करण्यास मंजुरी द्यावी. मोहोळ मतदार संघात आजही रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. शेतकरी जर शेतातून गावात आला, गावातून तालुक्याला आला, तालुक्यातून जिल्ह्याला आला, तरच त्याला सर्व गोष्टी समजणार आहेत. त्यासाठी रस्ते खूप आवश्यक आहेत.