Solapur Crime: अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; आरोपीस तीन महिने कारावास, एकतर्फी प्रेमातून मुलीचा वारंवार पाठलाग!

सोलापूर: एकतर्फी प्रेमातून अल्पवयीन मुलीचा वारंवार पाठलाग केला. त्यानंतर तिचा विनयभंग करणाऱ्यास जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयदीप मोहिते यांनी ३ महिने कारावास व २ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. आसिफ मलंग मुजावर (रा. सोलापूर) असे शिक्षा झालेल्याचे नाव आहे..पीडिताने आसीफच्या त्रासाला कंटाळून कुटुंबीयांच्या मदतीने वळसंग पोलिसांत फिर्याद दिली होती. संशयित आरोपी आसिफ मुजावर हा एकतर्फी प्रेमातून पीडितेचा वारंवार पाठलाग करीत होता. एकेदिवशी तिचा हात धरून ओढून तिच्या मनास लज्जा वाटेल, असे कृत्यही त्याने केले होते. .घाबरलेल्या पीडिताने हा प्रकार कुटुंबीयांना सांगितला होता. त्यांच्या फिर्यादीवरून आसिफ विरुद्ध विनयभंगाचा व पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी आसिफला अटक करून त्याच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र न्यायालयात पाठविले होते. खटल्याची सुनावणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. मोहिते यांच्या कोर्टात झाली. .सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद, पीडितेची साक्ष व पुरावा ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपी आसिफ मुजावर याला विविध कलमांखाली तीन महिने कारावास व दोन हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली. या प्रकरणी सरकारतर्फे ॲड. शीतल डोके, ॲड. कविता बागल यांनी काम पाहिले. यात कोर्ट पैरवी म्हणून पोलिस शिपाई कोळी यांनी काम पाहिले.