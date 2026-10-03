सोलापूर

Miraj Incident : तीन मजली इमारतीवरून पडून दीड वर्षांचे बाळ गंभीर मिरज येथे मंगळवार पेठेतील घटना

One-and-a-Half-Year-Old Baby Seriously Injured in Miraj : मिरजच्या मंगळवार पेठ परिसरात तीन मजली इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून पडल्याने दीड वर्षांचे बाळ गंभीर जखमी झाले.
Miraj Incident

Miraj Incident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मिरज : शहरातील मंगळवार पेठ परिसरात तीन मजली इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून खाली पडल्याने दीड वर्षांचे बाळ गंभीर जखमी झाले. ही घटना आज घडली. जखमी बाळाला नागरिकांनी तातडीने मिरज शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. बाळाची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली.

मंगळवार पेठ परिसरात सध्या यात्रेनिमित्त परजिल्ह्यांतून मोठ्या संख्येने नागरिक तसेच नातेवाइक आले आहेत. त्यापैकी एका कुटुंबातील दीड वर्षांचे बाळ इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर खेळत होते.

Miraj Incident
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खेळत असताना अचानक तोल गेल्याने बाळ खाली जमिनीवर कोसळले. बाळ इमारतीवरून खाली पडल्याचे लक्षात येताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गंभीर जखमी अवस्थेत असलेल्या बाळाला तातडीने उचलून रुग्णवाहिकेतून मिरज शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले.

तेथे डॉक्टरांनी तातडीने उपचार सुरू केले. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे मंगळवार पेठ परिसरात काही काळ खळबळ उडाली. यात्रेच्या काळात परिसरात मोठी गर्दी होत असल्याने लहान मुलांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

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