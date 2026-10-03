कोकण

Dabhatt E-Pik Pahani : दाभट गावातील ई-पीकपाहणी शंभर टक्के पूर्ण मंडणगड तालुक्यातील पहिले गाव; प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्यात यश

Muradpur Also Achieves 100% Crop Survey Target : मुरादपूर गावानेही १०० टक्के उद्दिष्ट गाठत दुसरे स्थान मिळवले असून, अचूक पीक नोंदीमुळे पीकविमा, पीककर्ज आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
Dabhatt E-Pik Pahani

Dabhatt E-Pik Pahani

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मंडणगड : महसूल विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या ‘ई-पीकपाहणी’ मोहिमेला मंडणगड तालुक्यात वेग आला आहे. तालुक्यातील दाभट गावाने सर्वाधिक वेगाने १०० टक्के ई-पीकपाहणी पूर्ण करून तालुक्यात प्रथम येण्याचा मान मिळवला आहे तर मुरादपूर गावाने १०० टक्के उद्दिष्ट गाठत दुसरे स्थान पटकावले आहे.

महसूल अभिलेखातील सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंद अत्यंत अचूक व अद्ययावत राहावी यासाठी शासनाच्यावतीने डिजिटल पद्धतीने ही मोहीम राबवली जात आहे. सध्या तालुक्यात खरीप व बहुवार्षिक फळपिकांच्या नोंदणीचे काम ई-पीकपाहणी सहाय्यकांच्या माध्यमातून वेगाने सुरू आहे.

Dabhatt E-Pik Pahani
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या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंडणगड, म्हाप्रळ, देव्हारे आणि वेसवी या महसूल मंडळांतील सहाय्यकांसाठी तालुकास्तरीय प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात आले. यामध्ये सहाय्यकांना प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर नेऊन ‘ई-पीक पाहणी’ ॲपच्या वापराबाबत प्रात्यक्षिकाद्वारे मार्गदर्शन करण्यात आले.

तहसीलदार अक्षय ढाकणे, मंडळ अधिकारी नीलेश गोडघासे आणि ग्राममहसूल अधिकारी हिरा ठोंबरे यांनी स्वतः शेताच्या बांधावर जाऊन या कामाची पाहणी केली व मार्गदर्शन केले. दाभट गावातील ई-पीकपाहणी सहायक मुराद तांडेल आणि स्थानिक पोलिसपाटील यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे उद्दिष्ट सर्वात आधी पूर्ण झाले, तर मुरादपूर गावात सहायक नाझिमा खलपे व पोलिसपाटील यांचे विशेष योगदान आहे.

Dabhatt E-Pik Pahani
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"पीकविमा, नैसर्गिक आपत्तीची शासकीय भरपाई, पीककर्ज आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी सातबारावर पिकांची अचूक नोंद असणे अत्यंत आवश्यक आहे. तालुक्यातील उर्वरित गावांतील शेतकऱ्यांनी आपल्या खरिप व बहुवार्षिक पिकांची नोंदणी ई-पीकपाहणीद्वारे वेळेत पूर्ण करावी. अडचणींसाठी संबंधित ई-पीकपाहणी सहाय्यक किंवा ग्राममहसूल अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा."

- अक्षय ढाकणे, तहसीलदार, मंडणगड

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