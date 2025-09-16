Solapur News: 'बेपत्ता रिक्षाचालकाचा ‘सीडीआर’वरून शोध'; दुसऱ्या दिवशीही सापडला नाही, जुना पूना नाका ते देगाव ब्रीजपर्यंत शोधले

सोलापूर : जुना पूना नाका येथील जुन्या दगडी पुलाजवळ पाण्यात रिक्षा उभी करून बेपत्ता झालेल्या सतीश शिंदे याचा दुसऱ्या दिवशीही शोध लागलेला नाही. राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाच्या पथकातील चारजण, महापालिकेचे पाच व अग्निशामकच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याचा सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत शोध घेतला. पण, तो सापडला नाही. त्यामुळे आता फौजदार चावडी पोलिसांनी त्याचा सीडीआर (कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड) काढला जाणार असून त्यावरून त्याचा शोध घेतला जाणार आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.चार प्रशिक्षित कर्मचारी, महापालिकेचे पाच प्रशिक्षित कर्मचारी बेपत्ता सतीश शिंदे याचा शोध घेत आहेत. रविवारी मध्यरात्री व सोमवारी पहाटे पडलेल्या पावसामुळे त्या ओढ्यातील पाण्याचा वेग व विसर्ग वाढला आहे. तरीपण, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या पथकाने अग्निशामकच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सोमवारी (ता. १५) ९ तास शोध घेतला. मात्र, सतीशचा शोध लागला नाही. पोलिसांनी आता त्याचे कॉल डिटेल्स मागविले असून त्याचा मोबाईल नेमका किती वाजता व कोठे बंद झाला, त्याच्या नंबरवरून त्या दिवशी कोणाकोणाला कॉल गेले व त्याला कोणाचे कॉल आले, या मुद्द्यांवर तपास केला जाणार आहे..फौजदार चावडी पोलिस म्हणाले, ‘‘पाण्याचा वेग जास्त आहे त्याच्या अलिकडे रिक्षा उभी होती. त्याला चावी देखील नव्हती. पण, रिक्षा तेथे उभी करून सतीश पायी पूल ओलांडताना वाहून गेला का, अशी शंका उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एसटी स्टॅण्ड परिसरातील सतीशच्या रिक्षाचे सीसीटीव्ही फुटेज पहायला फौजदार चावडी पोलिस गेले होते. त्यावेळी त्याच्या ओळखीच्या रिक्षा चालकांकडेही विचारपूस केली. त्यावेळी ते म्हणाले, ‘यापूर्वी पण घरी भांडण झाल्यानंतर तो कोठेही रिक्षा लावून असेच एक-दोन दिवस जायचा’. त्यामुळे बेपत्ता सतीश नेमका पाण्यात वाहून गेला की कोठे निघून गेला, यादृष्टीने पोलिस तपास करीत आहेत..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.सतीशच्या भावाने व्यक्त केली शंकारविवारी मध्यरात्री पावणेदोनच्या सुमारास रिक्षातून घराकडे निघालेला सतीश शिंदे पाण्यात वाहून गेल्याचे बोलले जात आहे. पण, सतीशचा घातपात झाला असावा, अशी शंका त्याच्या भावाने पोलिसांकडे व्यक्त केला आहे. पोलिसांना त्यादृष्टीने देखील तपास सुरू केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.