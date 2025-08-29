सोलापूर

MLA Abhijit Patil: मराठा समाजाच्या ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे: आमदार अभिजित पाटील;'राज्य सरकारने यावर तोडगा काढावा'

State Government Must Resolve Maratha Quota Issue: मनोज जरांगे पाटील यांचा मराठा आरक्षणावर लढा सुरू आहे. त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा म्हणून अख्खा महाराष्ट्र सहभागी झाला आहे. त्यांच्या लढ्याला पाठिंबा म्हणून लोकप्रतिनिधी म्हणून मी देखील आंदोलनात सहभागी होणार आहे.
MLA Abhijit Patil demands special assembly session on Maratha reservation under OBC quota.
MLA Abhijit Patil demands special assembly session on Maratha reservation under OBC quota.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, ही मनोज जरांगे पाटील यांची योग्य मागणी आहे. यासाठी त्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. राज्य सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी तातडीने विशेष अधिवेशन घ्यावे आणि त्यामध्ये आरक्षणावर सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी माढ्याचे शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार अभिजित पाटील यांनी केली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न वेळीच सोडवला असता तर आज मराठा समाजावर सणासुदीच्या काळात आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती अशी टीकाही केली.

