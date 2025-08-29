MLA Abhijit Patil: मराठा समाजाच्या ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे: आमदार अभिजित पाटील;'राज्य सरकारने यावर तोडगा काढावा'

पंढरपूर : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, ही मनोज जरांगे पाटील यांची योग्य मागणी आहे. यासाठी त्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. राज्य सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी तातडीने विशेष अधिवेशन घ्यावे आणि त्यामध्ये आरक्षणावर सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणी माढ्याचे शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार अभिजित पाटील यांनी केली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न वेळीच सोडवला असता तर आज मराठा समाजावर सणासुदीच्या काळात आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती अशी टीकाही केली. .आमदार अभिजित पाटील गुरुवारी (ता. २८) आपल्या शेकडो मराठा बांधवांसह मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मुंबईकडे रवाना झाले. त्यापूर्वी आमदार पाटील यांनी येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना मराठा आरक्षणा विषयी भूमिका मांडली..आमदार पाटील म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांचा मराठा आरक्षणावर लढा सुरू आहे. त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा म्हणून अख्खा महाराष्ट्र सहभागी झाला आहे. त्यांच्या लढ्याला पाठिंबा म्हणून लोकप्रतिनिधी म्हणून मी देखील आंदोलनात सहभागी होणार आहे. विधानसभेत पहिल्यांदा मी मराठा आरक्षणावर विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित केला होता. परंतु, राज्य सरकारने ठोस अशी भूमिका घेतली नाही. .चार महिन्यापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला होता. चार महिन्यामध्ये एकदाही राज्य सरकारने यावर चर्चा केली नाही. त्यामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात मराठा समाजाला आंदोलन करावे लागत आहे, असेही आमदार पाटील म्हणाले. यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष नागेश भोसले यांनी मनोगत व्यक्त केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.