Madha Power Protest: माढा तालुक्यातील संध्याकाळी लोडशेडिंगविरोधात आमदार अभिजीत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आक्रोश मोर्चा

माढा : सोमवारी (ता. ३०) माढयातील महावितरण कार्यालयावर माढा तालुक्यात होत असलेल्या लोड शेडिंगच्या विरोधात जनसामान्यांच्या न्याय - हक्कासाठी आक्रोश जनआंदोलन मोर्चा आमदार अभिजीत आबा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आला..मोर्चाला संबोधित करताना आमदार अभिजीत पाटील म्हणाले की माढा तालुक्यात सध्या दररोज सायंकाळी ६ ते रात्री १० वाजेपर्यंत लोड शेडिंग करण्यात येत आहे. या वीज खंडितामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः महिला, लहान मुले, विद्यार्थीचे परीक्षेचा काळ सुरू असून मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतकऱ्यांची पिकं होरपळून निघत आहेत, हातातोंडाशी आलेला घास शेतकऱ्यांच्या निघून जाईल. .उन्हाळ्याच्या वाढत्या उष्णतेमुळे वीज नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावर ही विपरीत परिणाम होत आहे. दुष्काळ परस्थिती असो किंवा पूरस्थिती पाणीपट्टी, शाळेची फी, विजेचे बील माफ करावे, यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी माढा पूरपरस्थितीच्या वेळी माफ करण्याचे सांगितले होते. यावर अधिवेशनात शदेखील ही मागणी उचलून धरलेली असून त्यांचा पाठपुरावा सुरू आहे..यावेळी दिलेल्या निवेदनात सायंकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत होणारे लोड शेडिंग तात्काळ बंद करावे. वीजपुरवठा नियमित व सुरळीत ठेवावा. ५० एएमपीआर पर्यंतच्या पुरवठ्यात लोड शेडिंग करू नये. नागरिकांच्या या गंभीर समस्यांची दखल घेऊन वीजेचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा..यावेळी तहसिलदार संजय भोसले व महावितरण कार्यकारी उपविभागीय अधिकारी संजय मगर यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी शिवसेनेचे लोकसभा संपर्कप्रमुख संजय कोकाटे, भारत शिंदे, बाळासाहेब पाटील, विलास देशमुख, राजाभाऊ चवरे, आनंद कानडे, औदुंबर महाडिक, दीपक देशमुख, संतोष दळवी, निलेश पाटील, रामचंद्र मस्के, आबासाहेब साठे, प्रशांत दळवी, दयानंद जाधव, नवनाथ नागटिळक, ओंकार गवसने, ऋषिकेश तांबिले, दत्ता पाटेकर, भैय्या खरात, रवी सरवदे, जितेंद्र जमदाडे, शेतकरी बांधव उपस्थित होते.