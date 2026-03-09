Jaykumar Gore: राज्य पुरस्कार घरकुल योजनेचे अनुदान आधार प्रमाणे देऊ: मंत्री जयकुमार गोरे; आ. समाधान आवताडेंनी विधानसभेत उठवला हाेता आवाज!

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: तालुक्यातील रमाई आवास, मोदी आवास, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांचचे बँक बदलावरून प्रलंबित अनुदान येत्या दोन ते तीन दिवसात अदा करण्यात येईल. राज्य पुरस्कृत घरकूल योजनेतील लाभार्थ्यांचे अनुदान आधारबेस्टड प्रणालीद्वारे अदा करण्यासंदर्भात विचार केला जाईल असे उत्तर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.. तालुक्यातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना,मोदी आवास योजना, रमाई आवास योजना या योजनेतील लाभार्थ्यांचे बँक खाते बदलामुळे जवळपास 300 लोकांचे अनुदान मिळत नसल्यामुळे लाभार्थी अर्थिक अडचणीत आल्या बाबतचे वृत्त दैनिक सकाळने प्रसिद्ध केले होते. त्याबाबतचा प्रश्न आ. समाधान आवताडे यांनी आज लक्षवेधीद्वारे विधानसभेत उपस्थित केला..त्याचबरोबर घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देणे, ज्या लाभार्थ्याकडे जागा उपलब्ध नाही अशा लोकांना जागा उपलब्ध करून देणे वाळू ऐवजी रोख रक्कम अनुदान देणार का ? याशिवाय मनरेगातील घरकुलासाठी मनरेगातून मिळणारे अनुदानामध्ये कधी गट विकास अधिकारी चा संप तर कधी कर्मचाऱ्यांचा संप यामध्ये घरकुल लाभार्थी बेजार झाले असल्यामुळे चा प्रश्न उपस्थित केला..तत्पूर्वी ग्रामविकास खात्याने आमदार अवताडे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे लेखी उत्तर देखील दिले होते परंतु लेखी उत्तरामध्ये मोघम उत्तर देत अधिकाऱ्यांनी ब्रीफिंग केल्याचे आ. अवताडे यांनी या लक्षवेधी दरम्यान जाणवून दिले यावर उत्तर देताना पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी वाळू मागणीसाठी तहसीलदाराकडे न जाता बीडीओ स्तरावर वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी पास देण्याची प्रक्रिया सुरू असून राज्यातील तब्बल दोन लाख लाभार्थ्यांना वाळू देण्याबाबतचे पास देण्यात आले आहेत..Success Story: बसचालककाकांची कन्या झाली पोलिस उपनिरीक्षक; अंकिताची सातत्याच्या जोरावर यशाला गवसणी, वडिलांच्या कष्टाचे सार्थक झालं!.त्यापैकी दीड लाख लाभार्थ्यांनी वाळूचा लाभ घेतलेला आहे वाळू ऐवजी पैसे देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले त्याचबरोबर ज्या भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा नाही. अशांना पंडित दीन दयाळ उपाध्याय योजनेतून एक लाख रुपयाचे अनुदान दिले जात आहे. याशिवाय सध्या जागा नसलेल्या भूमी लाभार्थ्यासंदर्भात पैसे किंवा जागा उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भात योग्य ती कारवाई करू आ. समाधान आवताडे यांनी तालुक्यातील घरकुल संदर्भातील प्रश्न मुद्देसूद विचारला सभापती राहुल नार्वेकर यांनी वारंवार घरकुला संदर्भातील किती प्रश्न आहेत असे विचारले मला परत या प्रश्नावर बोलण्याची संधी देणार का असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.