Madha Flood Crisis : मुख्यमंत्र्यांकडून पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदतीची आशा : गोपीचंद आमदार पडळकर

माढा : राज्याचे मुख्यमंत्री पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याचा खुप चांगला निर्णय मुख्यमंत्री येत्या काही दिवसांत घेतील असा आशावाद आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी माढयात पत्रकारांशी बोलताना शनिवारी (ता. ४) व्यक्त केला. .आमदार गोपीचंद पडळकर हे आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत माढा तालुक्यातील पूरग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी चारा घेऊन आले होते. त्यांनी उंदरगाव येथील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. नंतर केवड, खैराव, कुंभेज या भागामधील जनावरांसाठी कार्यकर्त्यांनी चारा वाटप केले. यावेळी बोलताना आमदार पडळकर म्हणाले की राज्याला अतिशय संवेदनशील मुख्यमंत्री लाभलेले आहेत. .Sangli Flood : कृष्णेचे पाणी पात्राकडे परतू लागले; कोयना, वारणा धरणांतून पाण्याचा किती विसर्ग?.आतापर्यंत महाराष्ट्रावर जेव्हा जेव्हा अशी संकट आली. तेव्हा अतिशय व्यवस्थितपणे शेतकऱ्यांना चांगल्या पद्धतीची भरीव मदत मुख्यमंत्र्यांनी केलेली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याचा खुप चांगला निर्णय मुख्यमंत्री येत्या काही दिवसांत घेतील. शेतकऱ्यांना भरीव मदत सरकारच्या माध्यमातून मिळेल..अध्यादेशातील बदलाबाबत विचारले असता ते म्हणाले की नियम कुठला, कायद्यात काय बदल हे सरकारवर सोडा. सरकारकडून शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळेल आणि शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळणे हेच आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांसाठी योग्य आणि चांगला निर्णय करतील. यावेळी त्यांच्यासोबत लक्ष्मण पाटील, स्वप्निल खरात, भैय्या खरात यांच्यासह अनेक नेते मंडळी उपस्थित होते.