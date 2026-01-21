Pandharpur Politics: दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे आमदार पाटलांकडे; पंढरपूरच्या राजकारणात ट्विस्ट, कल्याणराव काळे, गणेश पाटलांची राजकीय कोंडी!

-भारत नागणेपंढरपूर: सोलापूर जिल्ह्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यानंतर पंढरपूर तालुक्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. पंढरपूर तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार निवडीचे आणि एबी फार्म वाटप करण्याचे सर्व अधिकार माढ्याचे आमदार अभिजित पाटील यांच्याकडे आल्याने राष्ट्रवादीचे नेते कल्याणराव काळे व युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष समाधान काळे, भोसेचे सरपंच गणेश पाटील यांची ऐनवेळी राजकीय कोंडी झाली आहे. राजकीय पर्याय म्हणून काळे बंधू भाजप जवळ करतील? अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान उद्या दुपारपर्यंत कल्याणराव काळे आणि गणेश पाटील आपली राजकीय भूमिका स्पष्ट करतील, अशी माहिती पुढे आली आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा उद्या (ता. २१) शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे मोठ्या राजकीय उलथापालथी होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष समाधान काळे यांच्या पत्नी मोनिका काळे यांनी वाखरी जिल्हा परिषद गटातून राष्ट्रवादी म्हणून उमेदवारी दाखल केली आहे. परंतु मंगळवारी रात्री दोन्ही राष्ट्रवादीच्या उमेदवार निवडीचे अधिकार आमदार अभिजित पाटील यांच्याकडे गेल्याने काळेंची मोठी राजकीय पंचायत झाली आहे. दरम्यान, विठ्ठलचे माजी अध्यक्ष भगीरथ भालके यांनी तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या माध्यमातून सर्व जागा लढविण्याची तयारी केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे तालुक्यात यंदा प्रथमच तिरंगी लढत होण्याची अधिक शक्यताही वर्तवली जात आहे..नगरपालिकेनंतर समीकरणे बदललीपंढरपूर नगरपालिका निवडणुकीनंतर राजकीय समीकरणे बदली आहेत. पालिकेच्या निवडणुकीनंतर कल्याणराव काळे आणि माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्यात जवळीक वाढली आहे. त्यातच गणेश पाटील यांनाही परिचारक गटासोबत युती करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यानंतर काळे-पाटील-परिचारक अशी नवी युती होण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गणेश पाटील आज रात्री कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून निर्णय जाहीर करणार आहेत. तर कल्याणराव काळे यांनीही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलवल्याची माहिती आहे. भाजपमध्ये जायचे की, स्वतंत्र आघाडी करून निवडणूक लढवायची, याचा अंतिम निर्णय काळे-पाटील उद्या (बुधवार, ता. २२) पर्यंत घेण्याची शक्यता आहे..जिल्ह्यात वाखरीची चर्चावाखरी जिल्हा परिषद गटातून सर्वच पक्षातून इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच इच्छुकांनी प्रचाराला सुरवात केल्याने हा गट जिल्ह्यात चर्चेला आला आहे. येथील गटातून राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष समाधान काळे यांच्या पत्नी मोनिका काळे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या विरोधात अभिजित पाटील यांनी राष्ट्रवादीचा उमेदवार दिला आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीच्या महिला जिल्हा अध्यक्ष वर्षा शिंदे यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.भगीरथ भालके गटातून सुनीता संग्राम गायकवाड देखील उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. याशिवाय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते समाधान फाटे यांच्या मातोश्रींनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. प्रीती वामन यलमर यांनी भाजपकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. ठाकरे गटातून अश्विनी कोळी यांनी अर्ज दाखल केला आहे. या गटामध्ये इच्छुकांची संख्या पाहता ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची आणि हायव्होलटेज अशी होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.