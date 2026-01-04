Praniti Shinde:राजकीय हेतूनेच मनसेच्या पदाधिकाऱ्याचा खून: खासदार प्रणिती शिंदेंचा आरोप; महाविकास आघाडीचे आंदोलन!

सोलापूर: पोलिस व महापालिका प्रशासन भाजपच्या दबावाखाली काम करत आहे. भाजपच्या सत्तेच्या लालसेपोटी लोकांचा बळी जात आहे. बिनविरोध निवडणूक होण्यासाठी असे प्रकार होत असून राजकीय हेतूनेच मनसे पदाधिकाऱ्याचा खून करण्यात आला आहे. सोलापूर व महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला काळिमा फासण्याचे काम या लोकांनी केले असल्याचा आरोप खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केला आहे. दरम्यान, या घटनेच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीचे प्रमुख पदाधिकारी रविवार (ता. ४) सकाळी १० ते १२ या वेळेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर शांततेत आंदोलन करणार असल्याचे खासदार शिंदे यांनी सांगितले. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .रविवार पेठेतील मनसेचे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे यांच्या खुनानंतर महाविकास आघाडीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी माजी आमदार नरसय्या आडम, शिवसेनेच्या उपनेत्या अस्मिता गायकवाड, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख अजय दासरी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष महेश गादेकर आदी उपस्थित होते. सरवदे यांचा खून हा कौटुंबिक वादातून नव्हे तर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव आणून राजकीय वादातून खून करण्यात आला आहे. या घटनेतील सहभागी व्यक्तींचा सीडीआर तपास झाला पाहिजे, जे कोणी दोषी आहेत, त्यांना अटक झाली पाहिजे, यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमली पाहिजे, ही आमची प्रमुख मागणी असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले..लोकशाही, संविधानाची हत्याभाजपकडून लोकशाही, संविधानाची हत्या केली जात आहे. सत्ताधारी पक्षाला कशाची भीती आहे. तुम्ही आमचेच उमेदवार पळवून घेऊन जाताय. तीननंतर एबी फॉर्म द्यायला येताय. तीननंतर कोणतीही कागदपत्रे घेऊ शकत नसताना कागदपत्रे घेतलीच कशी? असा प्रश्न उपस्थित करत याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही खासदार शिंदे म्हणाल्या..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.खासदारांकडून सांत्वनखासदार प्रणिती शिंदे आणि महाविकास आघाडीच्या नेतेमंडळींनी खुनी हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या बाळासाहेब सरवदे यांच्या निवासस्थानी भेट देऊन कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. यावेळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. आरोपींंना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.